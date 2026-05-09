Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

Foto: Sander Allikmäe
"Ringvaade" jõudis Viini, kus algab mõne päeva pärast Eurovisiooni lauluvõistlus. Koos tänavu Eestit esindava Vanilla Ninjaga valmistati šnitslit.

Suur šnitslitegu toimus Viini ühes kuulsaimas šnitslirestoranis Figlmüller Wienis. Restoranis on šnitslit tehtud 1905. aastast ja sealne peakokk rõhutas, et vasikalihast tuleb lõigata sentimeetripaksused, 90-grammised lõigud, need õhukeseks tampida, paneerida jahus, munas ja riivsaias, ning rohkes rasvas praadida. Oluline on, et paneering mullitaks ja ei kleepuks liha külge.

Lenna Kuurmaale ja Piret Järvis-Milderile õpetatigi šnitsli tegemist, mis järel hakkasid nad omavahel šnitsliteos võistlema.

"Ma arvan, et Piret võidab, sest ta on nii suur šnitslilemb. Me oleme siin neli päeva olnud ja Piret on iga päev šnitslist söönud," naeris Kuurmaa.

"Samas võib Lenna võita, sest tal on ikkagi oma restoran. Inimene teab gastronoomiast kõike," lisas Järvis-Milder omalt poolt. "Tõsi ja me kodus teeme kogu aeg šnitslit," märkis Kuurmaa.

Vaata videost, kes väljus suurest šnitsliteost võitjana:

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Ringvaade"

