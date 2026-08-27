ETV alustab sügishooaega värske energiaga

31. augustiga käivituv ETV sügishooaeg toob ekraanile tuttavaid nägusid uutes rollides ning põnevaid avastusi kodumaalt ja kaugemalt.

ETV tuumikprogrammis jätkavad sel hooajal kõik vaatajate lemmikud. Neile lisaks pakuvad mõtteainet ja kaasaelamislusti mitmed uued saated.

"Ühe pere muusika"

Veel enne "Prillitoosi" algust juhatab Reet Linna 5. septembril telehooaja sisse sarjaga "Ühe pere muusika". Laupäeva õhtuti ja kordusena ka pühapäeva hommikul kohtub Reet Linna peredega, mille erinevad põlvkonnad on muusikast kantud. Hooaja avasaates tutvub ta Terasmaade ja Leiburitega, kus vanaisa Kalju Terasmaa ja isa Arvo Leiburi jälgedes käib muusikuteed ka Marianne Leibur. Tulekul on saated veel perekond Joametsade, Mustonenide ja Remmelitega.

"Ühe pere muusika" Autor/allikas: ERR

"Saba ja sarvedega Laos"

Pühapäeval, 6. septembril algav reisisari "Saba ja sarvedega Laos" võtab vaataja kaasa budistlikku Laosesse ja seda koos näitleja Pääru Oja, reisikirjanik Rene Satsi ja paljude reisisaadete autori Väino Laisaarega. Nad reisivad läbi Laose lõunast põhja, kasutades liikumisvahenditena ronge, mikrobusse, paate ja tuk-tukke. Teekonna teeb kaasa lõbus kohalik, phunoi hõimust pärit Phonsak, kes avab eestlastele uksed, mis turistina Laosesse tulnud inimese ees muidu ei avaneks.

"Relvavennad"

Esmaspäeval, 7. septembril on eeter Mirjam Mõttuse päralt, kes teeb lähemalt tutvust Eestis paiknevate NATO liitlassõduritega. Vaataja saab külastada Suurbritanniast ja Prantsusmaalt pärit relvavendi Tapa sõjaväelinnakus ja ameeriklasi Võrumaa metsade vahel, Ämaris tõustakse lendu koos portugallastega ja soomlastega suundutakse merele.

"Relvavennad" Autor/allikas: ERR

"Elu loomaaias"

Laupäeval, 12. septembril saab jätku saatesari "Elu loomaaias". Uus hooaeg pakub õrnu hetki, südamepõhjani liigutavaid lugusid ja siirast rõõmu. Vaataja saab osa sündidest ja loomalaste esimestest hapratest hetkedest, loomaarstide tööst, jääkarude kargest maailmast, kalade koolitamisest jpms.

"Suur muusikamäng"

Oktoobri alguses käivitub ETV-s selle sügise suur muusikaline mõõduvõtt, kus kõlavad tuntud ja vähem tuntud pärlid Eesti muusikamaastikult. Iga noot võib olla vihje ja iga küsimus sisaldada üllatust! Stuudios astuvad vastastikku võistkonnad, kuid ka televaatajad saavad kodudes kaasa mängida. Saadet juhib Birgit Sarrap.

"Kõige kallim kokkuhoid?"

Oktoobri alguses uurib Johannes Tralla uues saatesarjas, millist hinda maksab ühiskond hariduses tehtud otsuste eest. Kuidas on huviringide kärped seotud kohtutoimikutega? Miks sõltub koolitarkus üha rohkem vanemate rahakotist? Ja kui nutikalt kasutab e-riik meie andmeid hariduspoliitikas?

"Mis siis, kui..."

Novembris alustav saatesari mõtestab ja paneb proovile Eesti perede kriisivalmiduse. Saates osalevad pered saavad enda näitel katsetada, kuidas käituda elektrikatkestuse korral või millised peaksid olema kodused kriisivarud. Saatejuht on Mirjam Mõttus ja eksperimentidesse on kaasatud eksperdid, kes jagavad praktilisi soovitusi.

"Mehed, hakkame elama!"

Novembri jätkab meeste tervise teemadel saatesari "Mehed, hakkame elama!". Viiendal hooajal on saatejuht Kaidor Kahari kaasteelisteks Rene Puura, Hanno Pevkur, Kalev Kruus, Andres Oja, Ergo Kuld ja Reimo Sagor.

Uued kodumaised sarjad

Sügiskuudel jõuavad vaatajate ette kaks pinevat kodumaist draamasarja.

"Minu kallis ema"

Eesti filmi- ja teleauhindadel võidutsenud ja ka rahvusvahelise tunnustuse pälvinud psühholoogilise põneviku "Minu kallis ema" keskmes on noor naine Alina, kelle elu pööratakse pea peale, kui tema ema leitakse jõhkralt tapetuna mererannast. Kuigi esmapilgul tundub see tavapärase krimisarja algusena, koorub sealt välja palju sügavam ja valulisem lugu.

Doris Tääkeri lavastatud kuueosaline sari sukeldub sügavale ema ja tütre keerulisse suhtesse, kus piir ohvri ja manipulaatori vahel muutub üha hägusamaks. Peaosades Doris Tislar, Elina Reinold ja Indrek Ojari.

"Minu kallis ema" Autor/allikas: Marek Metslaid

"Pimeduses"

Põnevussarja keskmes on üksikisa ja tema kaks last, kes peavad hakkama saama elektrita Eestis. Kõrgepingeliinide ründamise tagajärjel kaob vool kogu riigis, Tallinnas hakkab lokkama vägivald ning algab olelusvõitlus. Isal tuleb langetada otsus: kas jääda linna või põgeneda koos lastega maale, mahajäetud talukohta.

Režissöör Ove Mustingu sari näitab, kuidas ekstreemsed olukorrad toovad esile nii inimeste parima kui ka halvima ning kuidas paranoia ja hirm võivad varjutada ratsionaalset mõtlemist. Peaosas Karol Kuntsel.

Hooaja alguse erisaated

Telehooaja avab esmaspäeval, 31. augustiks juba heaks traditsiooniks saanud saade "Hapud kurgid", milles Taavi Eilat teeb koos ekspertidega ülevaate lõppeva suve kõige olulisematest uudisteemadest.

Septembri avanädala fookuses on presidendivalimised. Humoorika sissevaate sellesse teeb 31. augustil satiirisarja "Nukuvalitsus" eriosa. 2. septembril on ETV koos Vikerraadioga kohal riigikogus, et tuua otseülekandes kodudesse presidendi valimiste käik. ETV2 vahendab presidendivalimisi eesti viipekeele tõlkega.

"Hapud kurgid" Autor/allikas: pressimaterjal

Kultuurisügise juhatab neljapäeval, 3. septembril sisse Johannes Tralla saatega "Kuus vaadet disainile", mis avab disaini tähendust ja olemust. Samal õhtul alustab ETV-s saatesari "Uus arhitektuur", mis on jätk saadetele "Puit arhitektuuris", "Lõpetamata linn" ja "Loodud kestma" ning keskendub kultuuripärandile ja selle säilimisele.

Kultuurseid kohtumisi pakub ETV läbi hooaja nii portreesaadete kui ka kontsertide näol. Tulekul on portreesaated Priit Pärnast ja Ingo Normetist. Tagasi on ka kirjandusminister Mart Juur, kelle saatesarja esimene osa Vladislav Koržetsiga on kirjaniku juubeli puhul eetris 9. septembril.

Tagasi ekraanil on kõik vaatajate lemmikud

"Terevisioon" on ETV hommikutes juba koha sisse võtnud ja 29. septembrist naasevad õhtu esimesed pikemad "Aktuaalse kaamera" uudised suviselt eetriajalt taas kella 18.30 peale.

31. augustist läheb hooga käima kogu ETV programm. Augusti viimasel päeval kell 19 võtab tuttava koha argiõhtute kavas sisse "Ringvaade" ja järjest naasevad vaatajate ette "Impulss" teisipäeval, "Pealtnägija" kolmapäeval", "Maahommik" laupäeval ja "Hommik Anuga" pühapäeval. Esmaspäevane "Osoon" stardib 7. septembril ja neljapäevane kultuurisaade "OP" 10. septembril. "Õnne 13" naaseb vaatajate ette 12. septembril.

"Maahommik" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Uut põnevat ringkäiku alustab laupäeval, 5. septembril ka saatesari "Meie hõimlased". Pühapäeva õhtutes võtab koha sisse taas "Ukraina stuudio" – suvel esmaspäeviti vaatajate ees olnud saade analüüsib Ukrainas toimuvast nüüd uuel ajal, kell kaheksa õhtul.

Kohe pärast "Ukraina stuudiot" on ekraanil Kristjan Pihl sarjaga "TeadusEST". 12 osa keskenduvad aktuaalsetele teemadele, kus põimuvad teadus ja argised küsimused nagu transport, meditsiin, jäätmed jms.

Juba 15 aastat on vaatajad saanud kaasa mängida televiktoriinis "Eesti mäng". Gaute Kivistik naaseb ekraanile ka sel sügisel, oktoobri alguses.

Põnevust ja draamat sarjadest

Sarjasõpru on ETV uute ja vanade lemmikutega kostitanud läbi suve ning jätkab sellega ka sügisel. Laupäevadesse on juba lisandunud sarja "Maxima" teine hooaeg, septembri keskel tuleb seninägemata järg ka krimisarjale "Grace". Uue hooajaga astub 6. septembril vaatajate ette "Isa Brown".

"Mary maailm" Autor/allikas: pressimaterjal

Septembri teisipäevades pakub draamat uus briti sari "Mary maailm" (i.k "Maryland"). See on lugu kahest erineva elusaatusega õest, kes pärast ema ootamatut surma leiavad taas tee teineteiseni. Sarja peaosades näeb Suranne Jones'i ja Eve Besti.

Pettustest, skandaalidest ja keerulistest suhetest räägivad ka uued sarjad nagu "The Lady", "Golden Boys", "Dirty Business", "Falling" ja "A Woman of Substance".

Sarjadest on uute hooaegade ootel veel vaatajamenukid "Professor T", "Uued õed", "Chelsea detektiiv", "Peenike sinine joon", "Midsomeri mõrvad" jpt. Veel sel poolaastal jõuab vaatajate ette ka briti hittsarja "Vigil" kolmas hooaeg, ETV2 toob hilissügisel ekraanile "Babülon-Berliini" uue hooaja.