X!

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

Eurovisioon
Vanilla Ninja esimene Eurovisiooni lavaproov
Vaata galeriid
3 pilti
Eurovisioon

Viinis valmistutakse Eurovisiooniks ja pühapäeval tegi esimese lavaproovi Eestit esindav Vanilla Ninja.

Võrreldes Eesti Lauluga on rokilikumaks muutunud nii laul kui ka lavasõu. Ninjad on esimese prooviga ise väga rahul ja suurest lavast vaimustuses: "Kõik läks hästi! Väga hea emotsioon jäi sellest sisse," sõnasid muusikud ERR-ile.

Vanilla Ninja astub Eurovisioonil võistlustulle 12. mail, mil toimub lauluvõistluse esimene poolfinaal. Eestlased astuvad lavale üheksandana. Eurovisiooni teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail. Suur finaal peetakse maha laupäeval, 16. mail.

Koos Vanilla Ninjaga on laval trummar Borka, taustalauljatena teevad kaasa Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Kui Ninjad osalevad Eurovisioonil teist korda, siis Kaire Vilgatsile on see juba kaheksas ja Dagmar Ojale seitsmes lauluvõistlus.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

Hakkame valmistuma!

Võitja!

kuula võistluslugusid

viimased uudised

13:20

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

12:19

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

02.05

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

23.04

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat

19.04

Eurovisiooni fänniklubi president: Vanilla Ninja võimu ei tasu alahinnata

17.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

03.04

Selgus Eurovisiooni poolfinaalide esinemisjärjekord

31.03

Eurovisiooni lauluvõistlus laieneb Aasiasse

17.03

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

16.03

Boy George astub Eurovisioonil San Marino eest võistlustulle

Laadi alla

Loetumad uudised

12:19

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

13:20

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

02.05

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

17.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

03.04

Selgus Eurovisiooni poolfinaalide esinemisjärjekord

18.05

Eurovisiooni võitis Austria, Eesti saavutas kolmanda koha!

23.04

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat

16.03

Boy George astub Eurovisioonil San Marino eest võistlustulle

20.08

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

17.03

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo