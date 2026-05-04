Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

Võrreldes Eesti Lauluga on rokilikumaks muutunud nii laul kui ka lavasõu. Ninjad on esimese prooviga ise väga rahul ja suurest lavast vaimustuses: "Kõik läks hästi! Väga hea emotsioon jäi sellest sisse," sõnasid muusikud ERR-ile.

Vanilla Ninja astub Eurovisioonil võistlustulle 12. mail, mil toimub lauluvõistluse esimene poolfinaal. Eestlased astuvad lavale üheksandana. Eurovisiooni teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail. Suur finaal peetakse maha laupäeval, 16. mail.

Koos Vanilla Ninjaga on laval trummar Borka, taustalauljatena teevad kaasa Kaire Vilgats ja Dagmar Oja. Kui Ninjad osalevad Eurovisioonil teist korda, siis Kaire Vilgatsile on see juba kaheksas ja Dagmar Ojale seitsmes lauluvõistlus.