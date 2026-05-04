Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

Vanilla Ninja rääkis Eurovisiooni taskuhäälingus, et pärast 21 aastat taas lauluvõistluse lavale astumine tõi naeratuse näkku, kananaha ihule ja õnnestus nii, nagu bänd lootis.

2005. aastal Eurovisioonil Šveitsi esitanud Ninjad vaatasid hiljuti üle oma 21 aastat tagasi toimunud esituse Kiievis. "Märkasime, et lava oli natukene lihtsakoelisem. Praegu on nii paljud LED-ekraane, põhimõtteliselt kogu lava on ekraan. Sel aastal saame kasutada väga ägedat tehnikat," rääkis Lenna Kuurmaa.

"2005. aastal oli meil vist ainult viis väga väikest ekraani ja ülejäänud olid lihtsalt valgustid," lisas Piret Järvis-Milder.

Ninjad tõdesid, et esimene lavaproov tõi kananaha ihule. "See oli väga imeline tunne. Tõeline vau-moment," märkis Kuurmaa.

"Eriti pärast, kui saime esitust järele vaadata ja nägime, et kõik töötas nii, nagu olime lootnud. Me ei teadnud, mis juhtuma hakkab, sest pidime siia jõudes oma esitust Eesti Laulu finaaliga võrreldes täielikult muutma. Meil polnud aimugi, kas see töötab. Ja töötas! See oli väga suur kergendus," sõnas Järvis-Milder.

Kerli Kivilaan märkis, et ka laulu esitades oli väga hea tunne. "Ma arvan, et uusversioon, mis me oma loost tegime, töötab väga hästi. Täna ma kuulsin ka, kui hästi see töötab, need rasked kitarrid ja kõik muu," rääkis ta.

Ninjade poolfinaali esituses on ka veidi koreograafiat. "Viskame natukene juukseid. Alguses, kui seda proovides harjutama hakkasime, siis meie kaelad olid väga valusad," naersid nad. "Aga nüüd hakkab kael harjuma," lisas Kuurmaa.

Ninjad võtsid 24-kraadisesse Viini kaasa ka oma jäätiseid, mida plaanitakse ka fännidega jagada. "Täiuslik ilm jäätiseks. Jäätise tootjad tulevad hiiglasliku külmkapiga Viini. Seda jäätist on üle 20 aasta müüdud ja see on enimmüüdud jäätis Eestis," selgitas Järvis-Milder.