Galerii: Vanilla Ninja kohtus Viinis fännidega ja jagas jäätist

Juba nädal aega Viinis viibinud ja proove teinud Vanilla Ninja korraldas laupäeval linnapargis kohtumise fännidega, kus aeti juttu, tehti pilte ja jagati jäätist.

Vanilla Ninja laupäevasele üleskutsetele Karlsplatzil olid kogunenud paljud fännid, kes soovisid bändiliikmetega juttu ajada ja pilti teha. Kohal oli neidki, kes bändile kaasa elanud juba mitukümmend aastat. Palaval laupäeval oli Vanilla Ninja kaasa võtnud ka kastitäie omanimelist jäätist, mis fännide vahel kiiresti laiali jagati.

Karslplatzil on hetkel käimas muusikaprojekt, kus linnasüdames asub kõikidele mängimisks klaver. Koos professionaalse pianistiga esitasid artistid seal fännide rõõmuks ka oma võistluslugu "Too Epic To Be True".

Vanilla Ninja päevadesse on jagunud mitmeid teisigi fännikohtumisi. Eurovisiooni raames on Viini kohvikud pühendatud erinevatele riikidele ja Eesti nn kodukohvikuks on Cafe Eiles.

Reedel toimus seal Eesti suursaadiku Austrias Arti Hilpuse eestvedamisel lõuna Eesti delegatsiooni ja Viinis elavate ning töötavate eestlastega. Lõuna jätkuks ootasid kohvikus Vanilla Ninjat nende fännid, kes kogunesid artistidega pilti tegema ja autogrammi küsima.