Vanilla Ninja vahetult enne poolfinaali: enesetunne on hea

Ninjad on Viinis olnud enam kui nädal aega. Grete Lõbu küsimuse peale, mis on reisi tipphetk olnud, vastas Kerli Kivilaan lootusrikkalt, et tipphetk alles tuleb. "See on õige," nõustus Lenna Kuurmaa ja lisas, et väga häid emotsioone pakkus türkiissinise vaiba üritus ehk lauluvõistluse avatseremoonia.

Piret Järvis-Milder tõi esile ka toredad kohtumised vanade fännidega. "Mõni hetk tagasi tegi üks Poola ajakirjanik meiega intervjuu ja siis tema ütles ka, et tema kõige esimene mälestus kontserdist on Vanilla Ninja kontsert Poolas, kui ta oli kuuaastane. Neid lugusid on veel olnud. Meie plaat oli ühe Soome ajakirjaniku esimene plaat. Hästi toredaid kohtumisi on siin olnud," rääkis ta.

Vanilla Ninja astub poolfinaalis lavale üheksandana. "Üheksas on minu õnnenumber, sest minu poeg on sündinud üheksandal kuupäeval. Ma ütleks, et see on väga hea koht kus olla," märkis Kivilaan. "Kerlile kakas täna lind ka pähe, nii et me loodame, et see õnn tuleb meie juurde," naeris Kuurmaa.

Mõned tunnid enne suurt esinemist muusikud suurt närvi ei tunne. "Minul tuleb tavaliselt närv vahetult enne lavale minekut, ma enne ei ole närvis ja ma suudan ennast maha rahustada, aga see sekund kui ma sinna lavale astun, siis käib laine kehast üle. Aga ma üldiselt saan sellest üle," lausus Kivilaan.

"Mul on ka umbes nii, et vahetult enne. Praegu ma tunnen ennast mõnusalt siin rahulikus, mõnusas keskkonnas. Enesetunne on hea. See väike närv on ka väga hea," lisas Kuurmaa.

Järvis-Milderi sõnul lisab enesekindlust, et nad on täna päeval ka saanud laval käia. "Tegelikult läks hästi. Loodame, et nüüd kordame sama lahedalt."