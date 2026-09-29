Napoleoni koogi tekstuuri aitab hoida viin

Taigna põhjaks on jahu ja või puru, kuhu või riiviti külmutatuna. Võid läheb poole vähem kui jahu. "See peaks olema nagu puru. Võitükid kapselduvad jahu sisse ja see annab pärast väga head aroomi ja krõbedust," selgitas Kaurkina. Puru läheb kokku jääkülma vee, viina ja ühe munaga.

"Viin mõjub hästi liimvalgule, ei lase tal areneda ja venima hakata. Viina võib asendada ka veiniäädikaga või sidrunimahlaga," lisas Kaurkina.

Kaurkina sõnul ei tasu ka tainast liiga kaua segada. "Liimvalk läheb juba venima ja see võib mõjutada taina tugevust. Mitte tainast sõtkuda," selgitas ta. Valmis tainas läheb kile sisse ja külmkappi. Tainast tasub rallida jahedana.

"Rullimise puhul tuleb silmas pidada, et tainas oleks ühtlane ja kuskilt keskelt ei rebeneks. Ja tõesti õhuke. Tainas on vaja jagada kuueks kihiks. See ei ole klassikaline lehttainas, vaid pigem muretainas. Natukene teistsugune variant."

Kihid lähevad 200-kraadisesse pöördõhuga ahju. "Värvi järgi peab vaatama: kümme kuni viisteist minutit. Kodus küpsetada maksimaalselt kahe kaupa. Pigem ahju keskosas. Kahvliga teha põhja augud, et kuum aur väljuks ja tainas väga puhvi ei läheks," selgitas Kaurkina.

Tainakihtide vahele läheb keedukreem. "Piim tuleb keema ajada, enne lisada pool suhkrust piima sisse ja vanillisuhkur ka. See annab kindlasti head aroomi. Piima tuleks koolutada. Ülejäänud suhkur tuleb kahe munaga kokku kloppida. Ja muna ning suhkru juurde lisada ka tärklist 100 grammi ühe liitri piima kohta. Kuumutades tuleb piima kogu aeg segada. Kuum piim lisada vähehaaval pidevalt segades muna ja suhkru segule. Valmis keedukreemi sisse tuleks segada ka vahustatud vahukoort, mis annab sellele plombiirise tekstuuri."