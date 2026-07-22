Vanilla Ninja: me tahame olla oma muusikaga kuuldav ka mujal maailmas

Vanilla Ninja liige Piret Järvis-Milder rääkis "Ringvaates", et nende eesmärk on olla oma muusikaga jätkuvalt kuuldav nii Eestis kui ka mujal maailmas. Lenna Kuurmaa sõnul on praegu õige aeg anda bändile uus võimalus, sest nad kõik on selleks valmis.

"Hetkel me oleme stuudio faasis, kirjutame lugusid ja loodame siis, kui asjad valmis saavad, tulla välja uue muusikaga," ütles Vanilla Ninja liige Lenna Kuurmaa.

"Kogu see töö, ka Eurovisioonile pürgimine, on olnud osa sellest eesmärgist, et meie muusika oleks jätkuvalt nähtav ja kuuldav mitte ainult Eestis, vaid mujal ka. Meil on vanast ajast väga palju kuulajaid üle maailma palju alles ja nemad ikka kogu aeg uurivad, kus me oleme," nentis Vanilla Ninja liige Piret Järvis-Milder.

Kuurmaa sõnul on nad mõned kõned teinud oma vanadele kontaktidele Saksamaal ja plaanivad järgmisi samme. "Praegu me laulukirjutaja ja produtsent David Brandesega koostööd ei tee. Me oleme temaga väga heas suhtluses, aga tal on omad uued projektid käsil. Hetkel oleme kirjutanud eesti autoritega, koostööd jätkame Sven Lõhmusega ja meil on plaanis mõned lugude kirjutajad Kölnist enda tiimi saada," tõdes Kuurmaa. "Aga kõik vanad ja armastatud lood on meil ka kontserdikavas."

"Vanilla Ninja on meile nii armas ja südamelähedane, see on olnud nii eriline aeg meie elust ja tundub, et bändile tuleb anda teine võimalus ja tulemine. Eriti praegu, kus me kõik oleme selleks valmis ja me tahame seda aega kasutada, vaatame, mis tuleb," nentis Kuurmaa.