Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne
Vanilla Ninja tegi oma teise lavaproovi Eurovisiooni suurel laval. Ninjad tõdesid, et ka teine lavaproov õnnestus hästi ja tõi kananaha ihule. Lenna Kuurmaa sõnul on Eurovisiooni laval olla erakordselt imeline tunne.
Lenna Kuurmaa tõdes, et nad kasutavad laval väga ägedat tehnikat. "Väga palju on LED-ekraane, põhimõtteliselt kogu lava on ekraan," tõdes Kuurmaa.
Vanilla Ninja esindab Eestit Eurovisioonil looga "Too Epic to Be True".
Ninjad asuvad võistlustulle lauluvõistluse esimeses poolfinaalis 12. mail. Teine poolfinaal peetakse maha 14. mail. Suur finaal leiab aset 16. mail.
Toimetaja: Annika Remmel
Allikas: EBU