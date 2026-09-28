Priit Pius: paarisuhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda

Näitleja Priit Pius rääkis Vikerraadios, et ümberringi lähevad paljud paarid lahku ja see on ka teda pannud teadvustama, et vastutuse jagamine on oskus, mida vahel peab jõuga rakendama ja paarisuhtes olles ei tohi oma kohustuste sisse ära kaduda. Piusi sõnul käib meestel oma vigade tunnistamine väga raskelt.

"Me oleme Ott Aardamiga kunagi koos mänginud lavastuses "Jumalaema kiriku kellamees"," meenutas näitleja Priit Pius. "Ott oli tol ajal juba lavakunstikooli lõpetanud professionaalne näitleja, aga meie vennaga polnud veel lavakasse sisse saanud ja mängisime kooliteatri alt statisti rolle."

Koosloomelavastuse "Üksikvisa" autor on Ott Aardam ja peaosas lisaks Piusile ka Aardami abikaasa Laura Peterson-Aardam.

"Minu jaoks oli see ühistöö, kuhu kõik tulid oma ideedega ja mina kirjutasin loo kokku. Minu jaoks on see olnud õnnelik võimalus kirjutada niimoodi, et kirjutad ühe klotsi valmis, saad trupiga kokku – arutame ja siis kirjutan järgmise klotsi. See on autorile ülirikastav ja hea moodus kirjutada," sõnas Aardam.

Piusi sõnul kõneleb tükk temaatiliselt kõige rohkem mehe ja naise vastandumisest ja seab küsimärgi alla, kas meest ja naist üldse on vaja vastandada. "Võib-olla mees ja naine peavadki olema erinevad ja nende plusside ja miinustega tuleb lihtsalt leppida," sõnas Pius.

Aardami sõnul ei andnud see lugu talle end üldse lihtsalt kätte.

"Kui sa loed lahkuminekutest ja päris palju minnakse lahku, võib-olla sõpruskonnad on jõudnud ka sellisesse vanusesse, et tajud seda, et ümberringi on ka samad teemad, osa millegipärast jäävad kokku, aga osa lähevad lahku, siis see paratamatult kõnetab selles plaanis, et miks see nii on, et ühel hetkel ei osata enam koos edasi minna. Alguses kokku saades on olnud ju armastus, soojus ja siirus, aga millegipärast need voorused muutuvad nii suurteks puudusteks, et otsustakse, koos me enam jätkata ei saa. See on kummaline. Mis sorti tööd ja otsuseid kokkujäämine siis nõuab," mõtiskles Pius.

Piusi sõnul on oluline teadvustamine, et rasked ajad võivad tulla. "Lastega on see alati väga keeruline, sest fookus läheb väga suuresti ära paarisuhtelt laste peale. Lapsed nõuavad sinult nii palju. Ka vastutuse jagamine on oskus, mida peab jõuga rakendama. Et mõlemad tunneksid, et üksikvanemana toimida on ülikeeruline. Võib ka ju nii, et oled üksikvanem paarisuhte ajal. Mees töötab ja teenib raha ja naine kasvatab lapsi, see ei toimi, peab olema balanss. Enda kohustuste sisse ei tohi ära kaduda. See ongi keeruline," tõdes Pius.

Mehed ja naised võivad Aardami sõnul paarisuhte hoidmist üsna erinevalt tajuda ja tunnetada. "Näiteks võin ju mõelda, et kui ma teen tööd, siis hoolitsen paarisuhte eest ja kui ma riisun aias lehti, siis hoolitsen paarisuhte eest, aga võib-olla mu abikaasa nii ei arva."

Juba kirjutamisprotsessis oli Aardam teadlik, et lavastuses hakkavad mängima Priit Pius ja Laura Peterson-Aardam, kes on Oti abikaasa. "Keerulisem oli, et üks näitleja on mu abikaasa, mingi maani on see ka väga inspireeriv, kui sa tead, kellele kirjutad, aga mingil ajal pead selle kõrvale panema ja laskma lool endal areneda," meenutas Aardam.

Piusi sõnul annab näitlejaamet talle peegeldusi ja võimalusi, mida enamik inimesi mitte kunagi ei saa. "Meie töö ongi see, et me peame vaatama teiste inimeste ellu ja lugudesse, mis ei pruugi olla meie enda omad, aga millega ma suures plaanis võin samastuda. Läbi selle sa teed väga palju ühendusi, on palju teemasid ja situatsioone, kus sa mõtled, et mina vist olen ka käitunud niimoodi nagu see tegelane ja ma ei ole aru saanud, kas see on õige või vale," sõnas Pius. "Kui olukord on läinud kirglikuks ja konfliktseks, siis seda jõudlust meil enamasti ei ole, et astuda korraks samm tagasi, hingata, analüüsida ja tunnistada endale, et minu viga oli. Meestel käib see väga raskelt, naistel käib see kergemini."