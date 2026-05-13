Kerli Kivilaan pärast poolfinaali tulemuste selgumist: me ei oleks teinud midagi teisiti

Pärast Eurovisiooni poolfinaali etteastet kinnitas Kerli Kivilaan, et tunne oli laval ülihea. "Lavale astudes mõtlesin kohe, et üritan iga hetke nautida, ma ei pabistanud kuidagi eriti, väga hea oli, väga mõnus," ütles ta. Piret Järvis tõi välja, et ühest fännitsoonist paistis väga palju Eesti lippe. "See tegi tuju nii heaks."

Ka Lenna Kuurmaa sõnul oli tunne väga võimas. "Minu eesmärk oli minna ja iga sekundit nautida, seda ma ka tegin," mainis ta ja lisas, et eks veidi kurb tunne ikka on, et ei saanud edasi. "Aga mis sa teed, lisaks ma tunnen, et me andsime endast kõik, ju siis pidi nii minema."

Kivilaan kinnitas, et kuigi Vanilla Ninja ei pääsenud finaali, poleks nad ka selles valguses mitte midagi teisiti teinud. Piret Järvis lisas, et sel õhtul järelikult Euroopa eelistas teisi. "Tuleb leppida sellega."