Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp: Ninjad tegid tõesti kõik, mida suutsid

Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp rääkis Vikerraadios, et Vanilla Ninja finaalist väljajäämine ei tulnud uudisena, kuigi bändi esitus nii poolfinaali õhtul kui ka žürii ees läks suurepäraselt. Sepa sõnul tegi bänd tõesti kõik, mis nad suutsid ja võisid teha, võideldes lõpuni ja me võime nende üle uhked olla.

"Sügaval südames on ikka alati mingi lootus ja tegelikult Vanilla Ninja tegi nii eile õhtul kui ka üleeile õhtul peaproovis, mille põhjal žürii andis punkte, väga hea esituse. Ja ka need fännid, kes ei olnud võib-olla laulust eriti vaimustuses, lõpuks ikkagi tunnistasid, et nad tõesti tegid kõik, mis nad suutsid ja võisid teha. Show oli äge ja kostüümid olid toredad, lihtsalt see laul ise põhiolemuses ei olnud nii kaasahaarav ja tänapäevane, et oleks olnud hea võimalus finaali jõuda, aga nad võitlesid lõpuni, ja selles osas võime uhked olla," ütles Eurovisiooni fänn Gerd Eston Sepp, kes 2023. aastast alates elab Islandil.

Soome võidužansid on pärast eilset poolfinaali Sepa sõnul ainult kasvanud.

Peamiselt pakkus esimese poolfinaali hääletusel Sepa sõnul kõneainet hoopis Montenegro laul, kes on kogu hooaja olnud fännide suur lemmik. "Mitte et ta peaks Eurovisiooni võitma, aga paljudele väga meeldib see lugu. Montenegro tegi väga hea esituse, aga et nemad finaalist välja jäid, võis paljudele olla üllatuseks. Üllatuseks aga polnud see neile, kes kuulsid nende esitust žürii ees. Žürii ees ei teinud nad üldse head etteastet. Kui keegi laulab kolm minutit mööda, siis žüriilt pole punkte loota. See oli eile õhtul peamine teema," tõdes Sepp.

Islandile viis Sepa elama Eurovisiooni muuseum, mis Islandil asub. Island sel aastal Eurovisioonil ei osale, sest Iisraelil lubati võistlusest osa võtta. "Inimeste suhtumine on selline, et lauluvõistlus on muutunud väga poliitiliseks ja kogu trall käib ainut ühe riigi ümber, kes igal aastal rikub reegleid, EBU teeb noomituse, aga lõpuks sellest mitte midagi ei juhtu. Selle kõige tõttu väheneb ka islandlaste huvi lauluvõistluse kohta, aga islandlased on olnud kõige suuremad Eurovisiooni fännid," selgitas Sepp.

Muuseum avati 2021. aastal. "2020. aastal tuli välja Eurovisiooni film "The Story of Fire Saga", kus mängivad Will Ferrell, Rachel McAdams ja Pierce Brosnan. Muuseumis saab näha filmi kostüüme, rekvisiite, samuti on seal suur kogu Islandi Eurovisiooni artistide esemetest ja rohkelt infot," nentis Sepp.

Sepa vanaemal olid juba 1970. aastate Eurovisioonist salvestused. "Ema jälgis seda võistlust kogu oma lapsepõlve ja siiamaani jälgib ja nii hakkasin minagi seda jälgima," meenutas Sepp, kuidas temast sai Eurovisiooni fänn.