Produtsent Riin Vann: tegime Eesti Laulu reeglites mõned täpsustused

Produtsent Riin Vann rääkis "Terevisioonis", et alates 4. septembrist saab Eesti Laulu konkursile oma loomingut esitada ja tõdes, et reeglites on tehtud kaks täpsustust. Konkursil osaleja peab olema vähemalt 18-aastane ja konkursi võitnud artist peab olema kindel, et ta on valmis Eestit Eurovisioonil esindama.

"Alates 4. septembrist saavad artistid esitada oma uut loomingut Eesti Laulu konkursile. Keskpäevast alates saab minna Eesti Laulu veebilehele ja tutvuda reglemendi ja ajakavaga. Kui lugu valmis, saab selle teele läkitada," tõdes Eesti Laulu produtsent Riin Vann.

Vanni sõnul on Eesti Laul elav organism. "Aeg teeb oma korrektiivid ja samas me sõltume ka sellest, mida teeb suur Eurovisioon. Me tahame, et artistil ja laululoojal oleks toredam osaleda, see on ikkagi iga kord loominguline protsess."

Sel aastal on reeglites tehtud mõned täpsustused. "Esimene täpsustus lähtub Eurovisiooni reeglitest, mis ütleb, et lauluvõistlusel osaleja peab olema vähemalt 18-aastane. Maailm on läinud mingitel teemadel tundlikumaks ja kui tegemist on täiskasvanutega, on halle alasid natuke lihtsam käsitleda."

Üks oluline muudatus on veel. "Soovime, et osalejad oleksid algusest peale kindlad ja teaksid, mis neid ees ootab. Eesti Laulu võit on üks etapp, aga mis saab sealt edasi. Peale Eesti Laulu võitu peavad nad meile kinnitama, et nad on valmis Eestit Eurovisioonil esindama. Kui artist seda mingil põhjusel teha ei saa või ei soovi, siis meil on õigust pakkuda seda võimalust pingereas järgmisele osalejale," sõnas Vann.

Selleks on väga oluline põhjus. "Artisti elu muutub pärast Eesti Laulu võitmist väga drastiliselt. Neljaks kuuks peab ta kõik oma plaanid ringi tegema. See tähendab palju intervjuusid, lavakontseptsiooni muutmist suurele Eurovisiooni lavale, tiimi kokkupanekut ja olgem ausad, see tähendab ka rahalisi investeeringuid, mis on väga suur vastutus. Me tahame, et osalejad oleksid sellest algusest peale teadlikud," selgitas produtsent.

4. septembri keskpäevast 8. oktoobri keskpäevani saab lugusid konkursile esitada. Žürii abiga valitakse välja 12 finalisti.

"Finaalkontsert toimub 30. jaanuaril Unibet Arenal. Autorite Ühing, Eesti Esitajate Liit ja Eesti Fonogrammitootjate Ühing panevad taas välja preemiad ja Autorite Ühing on välja pannud lausa 10 000-eurose võidupreemia," nentis Vann.