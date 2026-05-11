Ninjad: meil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada

Eurovisiooni türkiissinisel vaibal rääkisid Ninjad "Ringvaatele", et bändi päevad Viinis on põnevaid kohtumisi täis ja tõdesid, et neil on plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada. Soome esindaja Linda Lampeniuse sõnul tahavad Soome noored tänu nende loole nüüd palju rohkem viiulit mängida.

Tänavu toimub 70. Eurovisiooni lauluvõistlus. Türkiissinine vaip rulliti lahti Raekoja sisehoovis.

"Me oleme Viinis palju huvitavaid asju teinud," ütles Kerli Kivilaan.

"Iga päev oleme kohtunud fännidega ja üllatavalt palju on meie juurde tulnud inimesi, kes on öelnud, et nad on meie lugusid kuulanud juba bändi algusaegadest alates," ütles Piret Järvis-Milder.

"Eelmise Eurovisiooni kogemuse kohta on meilt küsitud, et mis on muutunud 21 aastaga. Meie jaoks on muutunud see, et me saame nüüd oma kodumaad esindada. Tehnilises mõttes on asi kõvasti edasi arenenud. Sotsiaalmeediat 21 aastat tagasi ei olnud, see on üks suur lisategevus praegu," tõi Lenna Kuurmaa välja, mis on vahepeal muutunud.

"Me oleme seda momenti nii kaua oodanud," ütles Kivilaan.

"Meil on ikkagi plaan Eurovisiooni laval korralikult lajatada, loodame, et see õnnestub, meie oleme valmid," sõnas Milder.

"Mu elu muutus ülipalju pärast Eurovisiooni võitmist. Ma olen väga tänulik, et saan seda elu elada, uute inimestega kohtuda ja muusikat teha," ütles eelmise aasta võitja JJ.

"Ema on kõige vägevam ja ilusam kuju, kõige ilusam nimi, mis meil selles maailmas ja elus on. Emadele laulmine on minu jaoks maailma parim asi," ütles Albaania esindaja Alis, kes laulab oma emast.

Küprose esindaja Antigoni ema on maailmakuulus kokk Tonia Buxton.

Läti esindaja Atvara sõnul elas ta isa sõltuvuse tõttu oma lapsepõlves isa varjus. "See õpetas mind hindama inimesi ja lapsevanema tõelist armastust," sõnas Atvara.

"Eurovisioon on ikoon ja mulle on suur au laulda ikoonilisel laval. Oma riigi esindamist tasub tähistada," ütles Austraalia superstaar Delta Goodrem, kellel noorena oli kõrivähk ja kes kaotas selle tõttu mõneks ajaks isegi kõnevõime.

Soome esindaja Linda Lampenius on viiuldaja, kes ühendab väga hästi klassikalise maailma ja popmuusika, ta on mänginud paljudes erinevates orkestrites, aga olnud ka 1998. aastal ajakirja "Playboy" esikaanel.

"Soomeski on olnud päris palju noori, kes saadavad meile sõnumeid, ka nende vanemad saadavad. Nad ütlevad, et nende lapsed tahavad nüüd palju rohkem viiulit mängida ja see on rõõmustav," sõnas Soome esindaja Linda Lampenius.