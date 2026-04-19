Eurovisiooni fänniklubi president: Vanilla Ninja võimu ei tasu alahinnata

Eesti Eurovisiooni fännklubi (EEF) president Merilin Hehir rääkis "Hommik Anuga" stuudios, et Vanilla Ninjat ei tasu kehvadele kohtadele ennustustabelites vaatamata alahinnata, sest neil on varasemast juba suur fännibaas olemas.

Möödunud aasta võitja, Austria laulja JJ lauluvõistluse järel suurt läbimurret teinud pole. EEF-i presidendi sõnul ei ole JJ-l selles ka otseset vajadust, sest tegu on Austrias armastatud ooperilauljaga, kuigi vahel käib ta siiski ka välismaal esinemas. Aga mitte nii nagu Maneskin lähiminevikust. "Ta ei ole selline artist ja võib-olla oli natuke tegu ka kompromissi-võitjaga," rääkis Hehir.

"See oli žüriivõit," lisas EEF-i endine president ja auliige Ivar Laev. "Kuna ma olin saalis, siis ma olin loomulikult väga pettunud, sest kui vaatasin punktide jagamist, siis ma ikka väga ootasin, et tuleb see ime ja Tommy võidab," sõnas Laev, kelle sõnul on Cash endiselt fännide seas populaarne.

"Esiteks Tommy Cash juba tuli võistlusele nii suure fännibaasiga. Selle nädala seisuga on "Espresso Macchiatot" kuulatud ainüüksi Spotifys üle 116 miljoni korra. Ma ise jälgin periooditi ka edetabelit, kus pannakse Eurovisiooni võistluslood ritta selle järgi, kui palju neid veel täna kuulatakse. Veebruaris oli Tommy Cash neljandal kohal kõikidest Eurovisiooni laulude seast, mida kuulatakse," rääkis Hehir.

Merilin Hehir ja Ivar Laev Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

12. mail astub esimeses poolfinaalis võistlustulle Vanilla Ninja. Ennustustabelid Vanilla Ninjale head kohta ei ennusta, ennustatakse ka eelviimast kohta. "Tasub meeles pidada, et paljudes tabelites ennustatakse võitjat ehk siis kellel on kõik suurem šanss võita. See ei tähenda alati, et meid ennustatakse eelviimasele kohale, vaid et esikümnes või esiviiest meid tõenäoliselt ei leia," selgitas Hehir. "Tegelikult asi pole üldse nii hull."

Kui panna tänavuse võistluslood kuulamiste-striimide järgi ritte, siis maandub Vanilla Ninja "Too Epic To Be True" Hehiri sõnul 28. kohale. "Mina üldse ei ole nii negatiivselt meelestatud. Vanilla Ninja mulle väga meeldib. Olen alati olnud fänn ja tahtsin juba, et "Club Kung-Fu" läheks eurovisioonile," lisas Hehir.

Merilin Hehir Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Ivar Laeva sõnul on jäänud vale mulje, nagu Ninjade lugude üldse kellelegi ei meeldiks. "Tegelikult ta meeldib väga paljudele. On ka lugusid olnud, mille puhul kohe öeldakse, et mis te üldse proovite. Vanilla Ninja lugu selline ei ole. Õelutsejaid on muidugi igas ringkonnas, kes ütlevad, et see lugu ei kõlba kuhugi. Aga need on väga väike vähemus. Tegelikult läheb see lugu väga peale," sõnas Laev.

"Nad lihtsalt pole suutnud ennast nii palju tõestada ja tuletagem meelde, mis aastas me elame. Väga palju loeb, mida sa Tiktoki või Instagrammi üles paned, igaugused videoklipid. Ninjad natukene on seda teinud, aga pole nii palju teinud. Väga palju on artiste, kes on nendel platvormidel päris-päris korralikku tööd teinud ja tänu sellele on nad ka n-ö eelhääletajaid juurde võitnud," lisas Laev.

Ivar Laev Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Hehiri sõnul tuleb ka meeles pidada, et Ninjadel on juba suur fännibaas olemas. "Mina ei alahindaks nende võimu," lisas Hehir, kelle sõnul on fänniringkondades "Cool Vibes", millega Vanilla Ninja esindas 2005. aastal Šveitsi, siiamaani väga populaarne lugu. "Nad ei ole Eurovisioonile fännidele täielikud eikeegid. Tänapäeval tahavad ka erinevad Eurovisiooni influencer'id pildil olla ja negatiivset arvamust pannakse rohkem tähele," märkis Hehir.

Samal ajal tõdesid EEF-i liikmed, et ennustustabelid on aastatega väga täpseks osutunud, sest nende juures käivad hääletamas nii suured massid, et lõpuks tulebki tulemus enam-vähem õige. "Eurovisioon on kasvanud aastatega sama suureks kui mõned jalgpallivõistlused," tõdes Hehir.