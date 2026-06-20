Kerli Kivilaan: kui sul on peres lapsed, siis omavahel rääkimise aega jääb väga väheseks

Muusik ja ansambli Vanilla Ninja liige Kerli Kivilaan ütles saates "Owe Peterselli show", et kui peres on kaks muusikut, siis on omaette katsumus graafikud klappima saada, sest lasteaed on lõpuks ikkagi avatud üheksast viieni.

Kivilaan selgitas, et praegu neil ei ole plaanis Vanilla Ninjaga pausile minna. "Varasemalt see bänd on olnud pausil valdavalt siis, kui keegi on olnud beebiootel või saanud beebi, praegu minu teada ei peaks keegi beebit ootama, seega pole põhjust pausi pidada," ütles ta ja lisas, et lähiaja plaanidest ta liiga palju rääkida ei saa. "Uut muusikat tuleb igal juhul, see on selge."

Kui hästi pingutada, siis mahub Kivilaane sõnul ühte perekonda ka kaks staari. "Aga keeruline see on," ütles ta ja lisas, et omaette katsumus ka ajagraafikud paika panna. "Kui sul on ka laps, siis ega lasteaed on avatud ikka üheksast viieni, nad ei küsi, kas sul on kontsert reedel kell kaheksa, üheksa või üks, viimasel ajal on isegi juhtunud, et meil on mõlemal reede õhtul kontsert, siis tuleb lihtsalt leida lapsehoidja."

"Huvitav on ka see, mille peale ma varem ei mõelnud, aga kui sul on peres lapsed, siis omavahel rääkimise aega jääb hästi väheseseks," tõdes ta ja lisas, et kui sa teed muusikat, siis tahaks teise inimesega arutada, aga ühel hetkel ei saa seda enam teha. "Sest üks väike inimene tahab tähelepanu."

Kerli Kivilaan andis värskelt välja ka uue singli "Have You Ever Felt Lonely", mis on tema sõnul kirjutatud juba 2020. aastal. Kuigi ta pole soolomaterjaliga ammu tegelenud, siis mõte on tal peas pikalt tiksunud, sest lugusid on sahtlisse omajagu kirjutatud. "Mõtlesin ka sellele, et keegi meist ei jää nooremaks ning ühel hetkel tuleb see ära teha."

Selle loo kirjutamine jäi koroonapandeemia aega. "Aga see üksildus tekib pigem sellest, kui sa mõtled teiste inimeste peale, kellel näiliselt tundub kõik sotsiaalmeedias väga hästi, siis kõik kuvavad seal tegelikult ainult ilusat poolt, mitte ei räägi sellest, kuidas neil tegelikult läheb ja mida nad sisimas mõtlevad, selle peale hakkad ise mõtlema, et kui kõigil on nii hästi, siis kuidas mul ei ole?"

"Ma tunnen küll, et mul on muusiku ja laulukirjutajana midagi öelda ja mul on tunne, et on ka inimesi, kes seda tahaksid kuulata," sõnas ta ja lisas, et viimane singel sai sotsiaalmeedias ka üllatavalt palju tagasisidet. "Augusti lõpus tuleb mul välja EP, ma ei ole veel kindel, kas sinna jõuab viis või kuus lugu, see on olnud minu kõige suurem unistus, et anda oma muusikat välja."

Lühiplaadilt leiab ainult tema enda kirjutatud lood. "Ma tunnen, et tahaksin oma lugu jutustada, seal on natukene ka visiooni küsimus, et kui sa oled ise mingi loo algusest lõpuni kirjutanud, siis sa tead, kuidas see peaks kõlama, ma olengi selle EP teinud natukene endale ka, ma pole mõelnud nii palju, kuidas üks või teine asi võiks toimida raadios, vaid olen teinud lood nii, nagu ma ise tahaks kuulata."