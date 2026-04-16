Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

Vanilla Ninja Autor/allikas: Sander Allikmäe
Vanilla Ninja läheb Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga "Too Epic to Be True", mis lisaks rokilikumale kõlale on saanud ka uue muusikavideo.

Vanilla Ninja valmistub täistuuridel Eurovisiooniks ja valminud on uus rokilikum versioon laulust "Too Epic to Be True". Sama versiooniga astutakse võistlustulle ka Eurovisiooni esimeses poolfinaalis 12. mail.

"Tundsime, et tahame Eurovisioonile minna jõulisema ja live'ilikuma versiooniga oma loost. Meie eesmärk on anda Viinis endast maksimum ja rokilikum kõla lubab suure lava võimalused paremini ära kasutada," sõnasid muusikud. 

Uus versioon laulust on loodud Eurovisiooni suurt lava ja publikut silmas pidades, et lugu saaks live-esituses kohe hoo sisse. Võrreldes etteastega Eesti Laulu finaalis on uus ka Eurovisiooni lavalahendus.

Laulu "Too Epic to Be True" uus versioon avaldatakse rahvusvahelistel muusikaplatvormidel ööl vastu reedet, 17. aprillil. Laulule on valminud ka muusikavideo, mis avaldatakse samuti südaöösel.

Vanilla Ninja võistlusloo "Too Epic to Be True" autor on Sven Lõhmus. Muusikavideo režissöör on Sander Allikmäe, kes kuulub ka ninjade Eurovisiooni meeskonda. Koos Vanilla Ninjaga astub Viinis lavale trummar Borka, taustalauljatena sõidavad kaasa Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

Juba sel pühapäeval osaleb Vanilla Ninja Eurovisiooni suurel eelpeol Londonis. Veel enne sõitu Viini astutakse 23. aprillil üles Unibet Arenal toimuval Veteranirockil, mida kannab üle ka ERR.

Toimetaja: Karmen Rebane

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo