Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat

Peter Mikl soovis Vanilla Ninjale edu ja ütles, et nad on Eurovisiooniks just piisavalt tugevad, tsiteerides bändi kuulsat lugu "Tough Enough".

Austria suursaadik jagas koosviibimisel Vanilla Ninjale ja kogu Eesti delegatsioonile toetavate sõnade kõrval ka soovitusi, mida Viini külastades silmas pidada. Suursaadik soovitas võtta Viini jaoks aega ja lasta endal linna peal ära eksida, sest sel moel võib avastada üllatavaid ja erinevaid tahke. Mikli sõnul on Austria pealinn hea koht, kus õhtu veeta klassikalise muusika kontserdil ja seejärel suunduda klubisse varaste hommikutundideni tantsima.

Vanilla Ninja astub Eurovisioonil võistlustulle teisipäeval, 12. mail. Teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail ning suur finaal peetakse maha laupäeval, 16. mail.