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Mihkel Raud: filmis "Musta pori näkku" pole kõik sündmused päriselust

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Mihkel Raud rääkis saates "Hommik Anuga", et kinodesse jõudvas mängufilmis "Musta pori näkku" on mitmeid asju, mis päriselus pole aset leidnud ja tõdes, et film vajab draamat ja konflikti. Raud tõdes, et film sobib ka noorele vaatajale, sest seal pole mõõdutundetut ropendamist ega seksi.

"Kui film saab hea vastuvõtu, siis järelikult oli algmaterjal suurepärane, aga kui film saab halva vastuvõtu, on süüdi stsenarist, see on vana kuldreegel," tõdes romaani "Musta pori näkku" autor Mihkel Raud.

Filmis on asju, mida polnud raamatus ja mis pole juhtunud ka päriselus. "Filmis on üks preili ja tekib üks armukolmnurk, seda tegelikult pole kunagi olnud, samuti pole Kojamees kunagi olnud ansambli Golem transamees," tõi Raud välja. "Meil pole ka olnud lätlasest trummarit."

"Meil oli üht koomilist tegelast vaja ja kui otsid mõnda sellist, leiad ikka lätlase," muheles filmi "Musta pori näkku" režissöör Jaak Kilmi.

"Timotheus Sammul on loonud mu arvates hiilgava rolli. Seal on noort mind täitsa olemas," nentis Raud.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Kilmi avastas Timotheusi Mart Kivastiku filmis "Taevatrepp". "Timotheus oli 13-aastane seal ja ma ütlesin oma abikaasale kinos, et see poiss hakkab mängima Mihkel Rauda minu filmis," meenutas Kilmi. "Timmu 13-aastasena oli täpselt Mihkel filmis "Keskpäev"."

Film on alla 14-aastastele mittesoovitav. "See on kõige kindlam trikk alla 14-aastased noored kinno saada. Minu meelest võiks seda filmi vaadata, seal ei ole mõõdutundetut ropendamist ega seksi. See on huvitav, et kuigi tegelased joovad kogu aeg viina, ei näe ma ühtegi purjus inimest ekraanil. Päriselus oli see natuke teistmoodi," sõnas Raud.

"Ühes korralikus filmis, mis räägib sõprusest, siis pole olemas sõprust, kus poleks rusikad käigus," põhjendas Kilmi, miks ta pani Raua ja Henrik Sal-Salleri tegelaskuju kähmlema.

Raud kinnitas, et päriselus pole nad mitte kunagi Hendrikuga käsipidi kokku läinud ega kähmelnud. "Aga ma saan aru, et film vajab draamat ja konflikti."

"Minu naine, kes on ka seda filmi näinud, tõsi küll, arvutist, kodus ühiselt vaatasime, ei tabanud seda hetke ära, mil mina ja Hendrik korraks kaadris oleme," nentis Raud.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

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