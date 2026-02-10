Noorte lauljate konkursi Solistica võitja: võit tuli väga ootamatult

Noorte lauljate konkursi Solistica võitja Gete-Ly Vija rääkis "Terevisioonis", et võit tuli väga ootamatult, aga ta ka harjutab väga palju. Juhendaja Margot Suure sõnul peab esitatav lugu lauljale väga meeldima ja kui laulja usub sellesse, mida ta laulab, kõnetab see ka kuulajat.

"Võit tuli väga ootamatult, aga ma olen selle üle väga uhke," ütles noorte lauljate konkursi Solistica 2026 võitja Räpina muusikakooli laulusolist Gete-Ly Vija.

Kaheksa aastat soololaulu õppinud Vija sõnul tõi talle võidu ehk see, et ta on väga palju harjutanud. "Aga ka see, et ma ei läinud lavale lihtsalt võistlema, vaid ma läksin sinna selleks, et laulda seda laulu, mis mulle nii väga meeldib."

Võidu tõi Vija koju lauluga "Energy". "Laulu valikul on väga suur roll," tõdes Vija.

"Laulu valik on kindlasti ülioluline, laul peab näitama laulja vokaalset võimekust ja loomulikult see peab lauljale endale ka väga meeldima," tõi välja juhendaja Margot Suur. "Meil olid päris mitmed laulud, millega ma alustamise konkursiks valmistumist, aga "Energy" jäi pinnale. See laul oli Gete-Lyle väljakutse ka vokaalselt, aga ta sai sellega hakkama, ja selle üle on suur rõõm."

Vija sõnul on neil plaanis ansambliga "Leged" minna Alo Mattiiseni nimelisele ansamblite konkursile.

"Lauljal peab olema talent, see x-faktor. Samuti peab laulja laulma selle loo enda omaks. Kui ta ise usub seda, mida ta laulab, siis see kõnetab ka kuulajat. Tervik peab olema," nentis Suur.

Gete-Ly Vija, "Energy"

Gete-Ly Vija, "Su poole ma"