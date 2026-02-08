Noep: on aeg, mil on raske näha positiivset homset

Eesti Laulul osalev Noep tahab oma võistluslooga "Days Like This" öelda kuulajatele, et kuigi viimased aastad on olnud mitmel rindel keerulised, saabub ühel hetkel positiivne homne.

Järgmisel laupäeval selgub, kes esindab Eestit mais toimuval Eurovisiooni lauluvõistlusel. Teiste seas püüab võitu muusik Andres Kõpper ehk Noep, kes astub esimest korda Eesti Laulu lavale sooloartistina.

Saates "Hommik Anuga" külas käinud Kõpper tõdes, et see, mis Eurovisioonil töötab ja mis ei tööta, oleneb väga aastast. Viimastel aastatel on tema sõnutsi tooni andnud meemimuusika. "Selline lõbus, kergelt lollitav, hästi meeldejääv," kirjeldas ta ja tõi näidetena välja Käärijä, Joosti ja Tommy Cashi.

Samas on olnud ka perioode, kus on edukad nii-öelda südamlikud lood. "Portugali Salvador Sobral, tema lugu oli väga ootamatu Eurovisiooni võitja läbi selle, et ta tuli autentsest kohast," märkis Kõpper.

"Hommik Anuga" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Noepi võistluslugu "Days Like This" on inspireeritud viimastest aastatest, kus inimestel on tulnud silmitsi seista erinevate raskustega.

"Vaimne tervis, finantsiline hakkamasaamine, sõprused, lähedaste kaotamised – kõik need asjad, mis viimase viie-kuue aasta jooksul on olnud. Inimesed meie ühiskonnas võib-olla pole harjunud selliste raskustega," kirjeldas ta. "On tunne, et on selline ajastu, et raskem on näha positiivset homset. "Days Like This" räägibki sellest, et positiivne homne tuleb või on isegi praegu."

Kõpperi sõnul on igal aastal Eurovisioonil võistlustules mõni lugu, mida ka Eurovisiooni-väliselt kuulab. Ka oma lugu kirjutades tahtis ta, et see töötaks ka väljaspool võistlust.

"Kui ma "Days Like Thisi" kirjutasin, siis ei mõelnud selle peale, et kuidas see Eurovisioonile sobiks, vaid et oleks niimoodi, et kui ma selle ka niisama välja annaksin, siis see oleks lahe Noepi lugu, mida välja anda," lausus ta.