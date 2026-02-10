Eesti Laulu ankeet. Grete Paia

ERR teeb läheneva finaali tuules lühikesed intervjuud kõikide Eesti Laulu finalistidega. Seekord jagab oma mõtteid 2013. aastal võistluse debüüdi teinud Grete Paia, kelle sõnul on Eesti Laulu produktsioon ja tase selle ajaga kõvasti kasvanud.

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Kõige enam kuulamisi on viimase paari nädala jooksul saanud Metriku lugu "Ex Machina". Mõnusalt intensiivne, tõmbab käima. Selle saatel on olnud hea kerge lavadekoratsioone ehitada.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Mulle üldse ei meeldi kõrvamonitor. Selle heli kõlab lihtsalt nii-nii valesti. Iga kell eelistan maamonitori või vähemalt maamonitor koos kõrvamonitoriga, et saada ka seda naturaalset heliliikumist ruumis. Stuudios salvestan samuti alati ühe klapiga, sama teen esinemistel. Unibetil kahjuks seda trikki teha ei saa, sest saal on suur ja heli hakkab igast küljest tagasi peegeldama. Sellest lähtuvalt loodan, et saan kõrvamiksi selliselt paika, et ei hakkaks vokaali üle kontrollima ning häälestuksin kenasti.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Inese "Once in a lifetime". Lugu, mis alati tuleb kohe meelde. Väga tugeva topline'iga. Ei saa mainimata jätta ka enda Eesti Laulu debüüti 2013. aastal lauluga "Päästke noored hinged", millega minu muusikukarjäär suuresti alguse sai.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Laulude põhjal üksi öelda on keeruline. Eurovisioon pole kaugelt ainult laulupõhine. Sama suure kaaluga on lavašõu. Seega julgen hetkel väita, et kõigil on väga head šansid. Täpsemalt oskaksin öelda proovinädalal.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Kõige tugevam mälestus on kindlalt 2001. aasta Eesti võit. Olin viieaastane ja vanemad lubasid mul saate lõpuni vaadata. Korralik juubeldamine oli, kui Padar ja Benton võidu koju töid.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist?

Ma ennustamise ja asjadest etteruttamisega pigem ei tegele. Praegu läheb kogu aur finaalkontserdile. Eesmärk on seal kõik olemasolevad plaanid ja ideed realiseerida ning ise ka lõpuks seda hetke laval nautida. Minu jaoks on võit see, kui Eesti Laulu finaalis laval kõik plaanipäraselt läheb ja tehnika samuti koostööd teeb.

Kuidas Eesti Laul nende erinevate kordade jooksul, mil sa osalenud oled, muutunud on?

Produktsiooni ja taseme pool on kõvasti arenenud. Tahes-tahtmata võetakse võrdluseks välismaa suured produktsioonid. Üpris kallis lõbu artistile, kui tahta midagi erilist ja ägedat teha.

Eks iga kord olen ka ise kogu protsessi osas üha teadlikum olnud. Visioon sellest, mida teha soovin, on kindlam olnud, ja üldse usaldan ennast rohkem ning jään endale kindlaks.

Kes on sinu suurimad muusikalise inspiratsiooniallikad?

Produktsiooni poolest Anyma, Sub Focus, Hayla, Kream, Cassian, John Summit

Vokalistidest aga Hayla, Poppy Baskcomb, Becky Hill ja Loreen.