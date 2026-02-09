Eesti Laulul saab sel aastal hääletada ka väljaspool Eestit

Eesti Laul laiendab haaret ja annab esimest korda võimaluse hääletada ka veebis, seda sõltumata hääletaja asukohast.

Eesti Laulu finalistide poolt saab sel aastal hääletada kolmel moel – telefoniga helistades, SMS-i saates või veebihääletusel keskkonnas eestilaul.vote. Kui telefoni kasutades piirdub hääletusvõimalus Eestiga, siis veebihääletusel saavad oma poolehoidu näidata kõik kaasaelajad Eestis ja üle maailma.

Veebihääletusplatvorm eestilaul.vote on sama lahendus, mida on hääletamiseks kasutanud Eurovisioon ja mitmed teisedki riigid rahvuslike eelvoorude läbiviimisel.

Veebihääletusel kehtib sama hind nagu telefoniga hääletades, 1.40 eurot. Üks inimene saab Eesti Laulu veebihääletusel anda kuni 20 häält ühe vooru kohta.

Eesti Laulu hääletus avatakse laupäeval saate alguses kell 19.30. Esimeses voorus arvestatakse rahvusvahelise žürii ja publiku hääli, mille tulemusena pääseb superfinaali kolm artisti. Superfinaalis algab hääletus nullist ja Eesti Laulu võitja otsustab täielikult publikuhääletus.

Eesti Laulu finaali kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2. Finaalile eelneb Heleri Alli juhitud erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel" reedel kell 20. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal.