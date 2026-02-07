Eesti Laulu ankeet. Marta Pikani

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Viimasel ajal on repeat'i peal Vendade Tim ja Phil Hanseroth lugu "The Story" LeAnn Rimesi esituses. Kuulsin seda hiljuti Duo Country raadiost ja olin unustanud, kui sügav ja võimas hääl Rimesil on. See lugu tundub pealtnäha järjekordne armastuslaul, kuid selles on nii palju sügavam sisu, mis minuga praeguses eluetapis väga resoneerub.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Kuigi ma ei ole väga suur muretseja, tahan ikkagi, et oleksin oma esitusega pärast 100 protsenti rahul. Isegi kui miskit juhtub – näiteks ei jõua laval õigeks ajaks õigesse kohta, koperdan või midagi muud tragikoomilist juhtub –, siis minu eesmärk on olla vokaalselt tasemel ja anda kuulajatele edasi seda energiat, mida see lugu väärib.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Mul on väga eredalt meeles 2002. aastal Eurolaulu finaalis osalenud Lea Liitmaa ja Jaagup Kreemi duett "What If I Fell". Mäletan, et mõtlesin, et tahaksin ise kunagi samamoodi nii ägeda mehega duetti laulda ja laul ise oli väga kaasahaarav. Kui ma õigesti mäletan, osales samal aastal Eurolaulul ka Nightlight Duo looga "Another Country Song". Seda lugu esitame bändiga praegugi ja koreograafia on siiamaani meeles.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Saadaksin Laura Pritsi, sest ta lubas, et kui ta saab Eurovisioonile, võtab ta mu kaasa. See oleks peaaegu sama hea, kui mu enda võit, sest tean, kui töökas Laura on ja kui väga ta seda väärib.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Minu esimene mälestus Eurovisioonist on aastast 2000, kui olin 6-aastane ja Ines Eestit Eurovisioonil esindas. Pärast seda palusin emal endale lasteaia karnevaliks sarnase kostüümi õmmelda. Padari ja Vilgatsi asemel olid minu bäkilauljad kassike ja süda.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist?

Kui ma olen täiesti aus, siis minu eesmärk ei ole Eurovisioonile pääsemine. Loomulikult oleks see tohutult suur kompliment, kuid pigem soovin teha väga hea esituse ja loodan, et see läheb ka mõndadele inimestele korda. Kolmas koht on minu unistus!

Miks otsustasid seekord sooloartistina osaleda?

Ei saa pattu salata, et olen tahtnud alati kõige säravam täht ruumis olla ja kõik eelmised korrad taustalauljana (2020. aastal Janeti ja Ziggy Wildiga ning hiljem Wiiraltiga) on alati väike kadedus hinges olnud. Eurolaulul ja hiljem Eesti Laulul osalemine on alati olnud mu suur unistus ja eesmärk ning ma ei suuda siiamaani uskuda, et see on reaalsuseks saamas. Saan laulda kõikide nende televaatajate ja pealtvaatajate ees enda kirjutatud laulu ning veel oma nime alt. Minu jaoks täiesti sürreaalne.

Kas see soolokarjäär jätkub ka pärast Eesti Laulu?

Kindlasti! Selle aasta eesmärk on kokku saada albumi materjal ja loodetavasti ka esimene sooloalbum välja anda. Nüüd enam tagasiteed ei ole ja täiskäik edasi!