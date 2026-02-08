Eesti Laulu ankeet. Ant x Minimal Wind

Mis on teie viimase aja lemmiklugu või -album?

Taavi-Hans Kõlar: Viimase aja kuulatuimad artistid on The Neighbourhood, Dutch Melrose, Twenty one pilots, Sombr. Meeldis ka Robbie Williamsi album "Britpop" ja Yungbludi "Idols", Bring Me The Horizoni "Post Human, Nex Gen". Eesti muusikast on väga hea meel bändi Sadu tähelennu üle.

Ant: Tame Impala "Deadbeat".

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsete?

Paula Pajusaar: Varem olen bändis peamiselt kitarri mänginud ja lugusid kirjutanud, aga sellel aastal laulan ka. Ma ei ole varem nii suurel laval laulnud, seega tuleb päris korralik eneseületus.

Ant: Südametuksete heliefekti enne esinemist, laulu number... See hääl ja pep-talk'id enne esinemist.

Milline on teie läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Paula Pajusaar: Minu ema Riine Pajusaare kirjutatud lugu "Ice-Cold Story", mida esitas Iiris Vesik. Lugu sai sarnaselt Minimal Windi esimesele võistlusloole "What to Make of This" teise koha. See oli siis, kui "Leto Svet" võitis. Olin päris pahane.

Ant: Tommy Cashi "Espresso Macchiato", sest nii on.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksite?

Taavi-Hans Kõlar: Saadaksime oma eelmise aasta Eesti Laulu konkurendi Anti hea meelega.

Ant: Ma saadaksin Noepi. sest ta tahab kõige rohkem sinna minna.

Milline on teie esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Paula Pajusaar: Kui Lordi võitis ja olin väike tüdruk, kes väga fännas neid hirmutava välimusega kolle. Ei suutnud oma õnne uskuda ja nutsin rõõmust, et see lahe koll võitis Eurovisiooni!

Ant: 2004. aastal Istanbulis toimunud lõppvõistlus.

Kas olete juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist?

Taavi-Hans Kõlar: Kirjutame muusikat ja valmistume eeldades, et võistleme parimatega maailmas. Me hoiame oma tähelepanu nendel asjadel, mida saame kontrollida. Ma ei usu soovunelmatesse, usun töösse endaga ja valmistumisesse, kvaliteedi loomisesse, harjutamisesse, arengusse.

Ant: Ma ei mõtle selle peale, muidu ma ei saa magada.

Kuidas Minimal Wind ja ANT üksteiseni jõudsid? Mida emma-kumma juures sellist oli, et koostöö sobis?

Taavi-Hans Kõlar: Leidsime üksteist õigel ajal. Ant pani eelmisel aastal kõik Eesti Laulu, tal on võitja mentaliteet ja tegelikult oli näha, et tema tulemus valmistas talle suurt pettumust. Meie jaoks oli eelmise aasta lugu "Armageddon" bändi esimese ajastu lõpp, läksime lahku oma bändi laulja ja bassimängijaga ja oleme oma uut identiteeti ehitanud.

Oleme Antiga palju kirjutanud, meil on ühine täispikk esinemiskava, mis on metsik, kaootiline, värske ja lootusrikas, nagu uue elufaasi algus. Oleme temalt palju õppinud, ta tajub geniaalselt, mida laval on vaja, ning tal on väga hea maitse.

Meedias on tekkinud selline narratiiv, et Ant on Minimal Windi uus laulja. Me küll esineme koos, aga selle projekti nimi on ikkagi Minimal Wind ja Ant. Avaldame Minimal Windina oma uue ajastu esimese singli nimega "Flowers On The Nightstand" päev enne Eesti Laulu ja see annab aimu uuest muusikalisest maailmast, mida loome.

Ant: Eelmise aasta Eesti Laul saime tuttavak. Mulle tundus, et neil on võimsamat vokaali juurde vaja. Lahe koostöö on olnud. Oleme siin pigem Minimal Windi pärast, ma ise ei oleks Eesti Laulule läinud.