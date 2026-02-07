Tuntud muusikud analüüsivad Klassikaraadios ja Raadio 2-s Eesti Laulu võisluslugusid

Klassikaraadio ja Raadio 2 on kutsunud sel pühapäeval stuudiosse muusikud, et hinnata ja analüüsida tänavusi Eesti Laulu võistluslugusid.

Klassikaraadio uuriva muusikaajakirjanduse saates "Pähklipureja" on pühapäeval kell 12 külas Maria Listra, Rasmus Puur ja Vaiko Eplik, kes analüüsivad Eesti Laulu võistluslugusid muusikateooria ning bel canto printsiipide kaudu.

Ansambliga Ruffus 2003. aastal Eurovisioonil käinud laulja ja laulukirjutaja Vaiko Eplik naudib Eesti Laulu aega väga: "Olen Eurovisiooni ja Eesti Laulu padufänn ja olen isegi terroriseerinud oma tutvusringkonda ja sundinud neid kuulama Eesti Laulu võistluslugusid, sest see on üks võimalus aastas, kus eesti maksumaksja saab oma raha eest heita pilgu eesti popmuusika hetkeseisu. Mina olen väga rahul ja lesin nagu kass päikeselaigus."

Raadio 2 võtab samal teemal järje üle pühapäeval kell 13 algavas erisaates "Eksperdid ja vaatlejad. Eesti Laul 2026". Saatejuht Kristo Rajasaare on stuudiosse kutsunud erinevate põlvkondade muusikud, kes annavad oma hinnangu võistluslugudele. Hoogsas arutelus osalevad Heidy Tamme ja korduvalt Eesti Laulul osalenud ning Eestit kaks korda Eurovisioonil esindanud Koit Toome.