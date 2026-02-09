Eesti Laulu ankeet. Noep

Mis on sinu viimase aja lemmiklugu või -album?

Mu lemmikalbum on varsti ilmuv Sander Mölderi ja Mar Omini "Echo Nostalgia".

Väga lahe ja värske produktsioon ning ilusad meloodiad, mis korduvalt üllatavad. Seda kuulates sain palju inspiratsiooni ning andis sisemisele põlemisele vunki juurde, et ka ise üks koherentne album valmis treida.

Mis eesootava finaali juures kõige hirmutavam tundub või mille üle kõige rohkem muretsed?

Ma olen nii ebausklik, et ma ei taha öelda.

Milline on sinu läbi aegade lemmik Eesti Laulu (või kunagise Eurolaulu) võistluslugu?

Ansambli Ruffus lugu "Eighties Coming Back". Lugu toimib siiamaani suurepäraselt ja on ajahambale väga hästi vastu pidanud. Kvaliteetne kraam!

Hästi kirjutatud ja esitatud lugu.

Kelle enda konkurentidest Eurovisioonile saadaksid?

Ma saadaksin Eurovisioonile Robert Linna, sest tema lugu mulle meeldib.

Milline on sinu esimene Eurovisiooniga seotud mälestus?

Kui ma väike olin, siis tegime perekeskis ennustusvõistlusi. Mäletan hetke, kui tahtsin kangesti piiluda, mis punkte mu isa erinevatele riikidele pannud oli.

Kui ta seda märkas, ütles ta miskit, mis on mulle siiamaani meeles – et mul peab ikka enda arvamus olema ega tohiks teiste järgi joonduda.

Kas oled juba ette kujutanud Eurovisioonile pääsemist?

Ikka olen. Täiesti ausalt rääkides ma usun, et "Days Like This" toimiks Eurovisioonil isegi veel paremini kui Eesti Laulul. Selle ürituse mastaap mängiks loo iseloomu arvestades meie kasuks. Meil on tiimisiseselt juba mõtteid ka, mida kõike seal laval teha saaks, seega hoiame pöidlaid, et neid ideid ka realiseerida õnnestuks. Peab ikka võidu koju tooma!

Mis tunne on esimest korda Eesti Laulul sooloartistina osaleda?

Seni väga hea tunne. Mulle meeldib, kui on mõni suur eesmärk, mille nimel vaeva näha. See aitab hoida fookust ning kannustab arengut. Üks selline suurem projekt oli nt staadionikontsert, mis oli küll väsitav periood, aga ka väga kihvt eluetapp.

Kuidas kattuvad Eesti Laulu ja Eurovisiooni plaanid Noepi kui sooloartisti rahvusvaheliste unistustega?

Eurovisiooni-plaanide ja Noepi plaanide vahel võiks olla väga hea sünk. Meie tiimi selle aasta eesmärgid on pea ainiti suunatud rahvusvahelistele tegevustele – erinevad tuurid, kontserdid ning koostööd. Eurovisioonil osalemine annaks meie plaanidele kindlasti veel hoogu juurde ning looks lisavõimalusi, kuidas oma eesmärkideni jõuda.