Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

Eesti Laulu 2026. aasta finaalkontsert toimub Unibet Arenal, kus on juba lavaehitusega alustatud, et võistlejad saaksid varsti lavaproovidega alustada.

Tänavuseks Eesti Laulu finaaliks valmib uue kujundusega lava, mille autor on Kristo Koppel. Lava keskne element on suur LED-ekraan, mis võimaldab varasemast veelgi paremini ja täpsemaid visuaalefekte luua.

Finaalkontserdi jaoks on Unibet Arenale paigaldatud võimas valguspark, seejuures kasutatakse tänavu uusi erivalguslahendusi. Sündmuse tehniline partner on Eventech.

Ettevalmistustega alustati laupäeval. Esimesed artistide proovid toimuvad teisipäeval.

Eesti Laulu finaali algusega kell 19.30 kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2. Finaalile eelneb Heleri Alli juhitud erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel" reedel kell 20. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal.