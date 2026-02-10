X!

Reglement 2026
Ajakava 2026
IN ENGLISH
MUUSIKAVIDEOD

Galerii: Eesti Laul 2026 finaali lava juba kerkib

Eesti Laul
Eesti Laulu lavaehitus
Vaata galeriid
27 pilti
Eesti Laul

Eesti Laulu 2026. aasta finaalkontsert toimub Unibet Arenal, kus on juba lavaehitusega alustatud, et võistlejad saaksid varsti lavaproovidega alustada.

Tänavuseks Eesti Laulu finaaliks valmib uue kujundusega lava, mille autor on Kristo Koppel. Lava keskne element on suur LED-ekraan, mis võimaldab varasemast veelgi paremini ja täpsemaid visuaalefekte luua. 

Finaalkontserdi jaoks on Unibet Arenale paigaldatud võimas valguspark, seejuures kasutatakse tänavu uusi erivalguslahendusi. Sündmuse tehniline partner on Eventech.

Ettevalmistustega alustati laupäeval. Esimesed artistide proovid toimuvad teisipäeval.

Eesti Laulu finaali algusega kell 19.30 kannavad 14. veebruaril üle ETV, ETV2, ETV+, Jupiter, ERR.ee portaal ja Raadio 2. Finaalile eelneb Heleri Alli juhitud erisaade "Eesti Laul 2026. Finaali eel" reedel kell 20. ERR-i kanalitele lisaks vahendab ülekannet ka Eurovisiooni Youtube'i kanal. 

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

finaalkontsert

Kuula võistluslugusid

LEIA MEID FACEBOOKIST

KONTAKTID

eestilaul [ät] err.ee
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo