Unistuste bändi solist Anne Veski: mulle meeldib noorte muusikute pealehakkamine

R2 x Eesti Laul 2026 Unistuste bändi kuuluvad lisaks Anne Veskile veel Villu Talsi ansamblist Curly Strings, Trafficus ja Lexsoul Dancemachine'is klahvpille mängiv Joonas Mattias Sarapuu, Karl Erik Taukari bändi kitarrist Eric Kammiste, ansamblis Meelik bassi mängiv Meelik Samel ja paljude koosseisudega lava jaganud trummar Ramuel Tafenau.

Veski tõdes, et mandoliiniga bändis ei ole ta veel olnud. "Talsi mängu saame me kõik nautida. Eric Kammiste on mulle tuttavam ja Ramuel Tafenau on meiega palju olnud laval. Nii et üht-teist ma enam tunnen. Ja ei ole enam saladus, et Joonas Mattias Sarapuuga ootab meid koostöö Jazzkaarel," rääkis Veski.

Veski tõdes, et on erinevaid projekte koos noorema põlvkonna muusikutega võtnud varem vastu ka kui põrsaid kotis. "Aga ma ikka ujun välja ja teen oma asja ära," naeris Veski.

Unistuste bändi juures meeldib Veskile aga endast veidi nooremate muusikute lähenemine. "Julge peale hakkamine, panustamine ja kui juba ette võetakse, siis tehakse täie rauaga. See mulle meeldib," tõdes Veski, kes valmistub ette õhtud läbi Unistuste bändi laulu lauludes.

"See on üllatus mulle iseendale, et ma sellise laulu esitamise ette võtsin. Kui juba, siis teen kangelaslikult selle asja ära ja proovin teha nii, et inimesed naudiksid ja mina ise ka loomulikult."

Ka Eesti Laulu finaallugudega on Veski tuttav. "Ma kuulasin nad ühel hetkel kõik ära ja ütlesin kohe, et mulle meeldib Vanilla Ninja ja Getter Jaani. Võib-olla on Sven Lõhmuse muusikakeel mulle lähedasem, aga nad olid väga veenvad, vähemalt video-esituses. Kõik sõltub sellest, kuidas see laval lõpuks välja tuleb," märkis ta.

"See ongi paras õnnemäng, et kuidas sul täna välja tuleb. Kui palju sa ennast psüühiliselt ja füüsiliselt ette valmistanud oled. Mingil määral mõjutab ka tähtede seis. Kas sinu laul oli antud hetkel just see, mida rahvas vajas ja mille poolt nad hääletada tahavad."