Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

Vanilla Ninja manager Greten Lehtmaa rääkis Vikerraadios, et tema töös on ekstreemselt palju suhtlemist ja inimeste heatahtlikku mõjutamist, et luua artistile võimalusi. Lehtmaa sõnul on võimalik selle tööga ka ära elada, kui artist tegutseb rahvusvaheliselt.

"Meie funktsioon ei ole olla pildil, vaid meie funktsioon on tekitada ja täita pilt," ütles Vanilla Ninja manager Greten Lehtmaa.

Manager kirjeldas Eesti Laulu finaalis Vanilla Ninja võidu väljakuulutamishetke eepilisena. "Mina teadsin algusest peale, et me võidame, sest mul on kombeks ennast hästi läbi katsuda enne, kui ma midagi hakkan tegema ja kellegagi koostöösse astun. See oli 13. novembril, kui me otsustasime Zoomi-kõnes, et üks vahe-eesmärk on võita Eesti Laul."

Lisaks managerile kuulub Vanilla Ninja bändi ka stilist, lavastaja, meikar ja sotsiaalmeediaga tegelev inimene. "Kui sul on rahvusvaheliselt tegutsev artist, kellega sa töötad ja sa saad 20 protsenti kõikidest tema sissetulekutest, siis on võimalik managerina ära elada. See on see, mille poole ka mina teel olen, ma ei saa täna öelda, et ma kohal oleksin, mina elan pigem tagasihoidlikult, mulle pole liiga palju vaja, rahas me keegi ei suple," tõdes Lehtmaa.

Lehtmaa sõnul ei ole manageri töö püüda terve tiim oma energiaga täita, vaid selle päikesesüsteemi, mille sa artisti jaoks lood, juhtimine. "Manageri töös on ekstreemselt palju suhtlemist. Inimestega ühenduses olemine ja ühenduste loomine. On palju läbirääkimisi ja kogu administratiivne töö, alates lepingutest ja kalendrist, lõpetades failide haldamisega. Strateegia mõtlemine, ideede genereerimine on manageri töö alus, suhete loomine ja hoidmine on see, mis toob manageridel erinevuse sisse."

Pärast Eesti Laulu võitmist lendas Vanilla Ninja Tšiili, kus toimub Lõuna-Ameerika suurim lauluvõistlus. "Nad kirjutasid selle konkursi jaoks Sven Lõhmusega koos laulu, saatsid ära, ja nüüd tuli välja, et nad valiti sinna ka finaali," selgitas Lehtmaa.

"Kõik saab alguse kokkulepetest ja piiride seadmisest," sõnas ta.

Lehtmaa on juba viis aastat ka Hans Christian Aaviku ja Karolina Aaviku manager. "Karolinaga oleme terve elu käinud ühes koolis, Hans ühines 7. klassis. Oleme aegade algusest olnud ka sõbrad. Kord istusime kolmekesi maha ja lihtsalt rääkisime kõik selgeks, lõppude lõpuks on see ju inimeste äri."

Probleemid tulevad sellest, kui sa teed suure osa tööst ära, mis hiljem tuleb artisti soovil ümber teha. "Inimesega käitutakse täpselt nii nagu tema endaga käituda laseb. Morjendav on ka olukord, kui sa istud ralliautos kaardilugejana ja tahad rohkem gaasi anda kui juht."

Varem oli Lehtmaa ka Curly Stringsi manager, aga bänd saab nüüd ise suurepäraselt hakkama.

Lehtmaa sõnul on Eestis paarkümmend manageri, kes erinevate artistidega toimetavad. "Mulle väga meeldib teiste artistide manageridega suhelda."

Eesti muusikaettevõtluse auhindadel on Lehtmaa nomineeritud kahes kategoorias, nii aasta manageri kui aasta muusikaeksportijana.

"Manager on vajalik sellest hetkest, kui sa hakkad eksporti tegema. Klassikaline maailm on väga kinnine, minu õnneks olen ma lapsest saadik muusikakooli kasvandikuna ise selle sees olnud. Tunnen inimesi nii Eestis kui ka maailmas, tänu iseenda õpingutele," tõi Lehtmaa välja.

Lehtmaa tõi välja, et manageri töö välismaiste koostööpartnerite leidmiseks on samuti aeganõudev. "See on puhas inimpsühholoogia ja kõige paremas mõttes inimeste heasoovlik teadlik mõjutamine, et luua kontakt, hoida seda soojas ja kannustada neid artisti karjääri kasvatama ja soodustama mingil muul turul," nentis ta.

Lehtmaa teeb seda tööd enda sõnul sellepärast, et näeb, millist mõju artistid, kellega ta töötab ja kellesse usub, ühiskondlikult avaldavad. "Minu hinge ja südame paneb helisema see, kui ma näen õnnelikku publikut, kui ma näen seda ühiskondlikku mõju, mida avaldab minu või siis kellegi teise manageri artisti panus ühiskonda."