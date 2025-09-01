X!

Toitumisnõustaja: suhkrukrõbinad jätavad lapse kiiresti nälga

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Toitumisnõustaja Monika Kahro soovitas "Terevisioonis" toite, mida lapsed koolist koju tulles kiirelt valmistada saaksid ja tõi välja jogurtiga kamapallid, võileiva hamburgeri ja täisterapelmeenid. Kahro sõnul pole hea lapsele hommikusöögiks ainult suhkrukrõbinaid anda, sest siis lähebki kõht ruttu tühjaks.

"Kõige kiirem on võtta tervislikud kamapallid, millele lisada piima või jogurtit ja soovi korral ka banaani või marju," ütles personaaltreener ja toitumisnõustaja Monika Kahro.

Väga kiirelt valmib ka võileiva hamburger. "Võileivale lisada oliiviõli ja või. Unustame ära, et me kardame võid. Kellele maitseb sulajuust, paneb seda, kes soovib, lisab sinki, võib ka mitu viilu, selle peale salat, paks viil tomatit ja kõige peale teine viil leiba. Vaadake sellist sinki, kus on rohkem liha sees. Kellele sink ei maitse, lisab juustu," sõnas Kahro.

Kui lapsel on veidi aega, võiks keeta täistera- või odrajahupelmeene. "See on tervislik kiirtoit, mis sügavkülmas alati võiks olla. Pelmeenid lisada keevasse vette kaheksaks kuni kümneks minutiks, vaata täpsemalt pakilt. Keetmise ajaks pane taimer. Kui pelmeenid ei meeldi, siis täisteramakaronid." 

Pelmeenide juurde lisa väikesed tomatid, mida pole vaja lõigatagi, soovi korral ka salatit. "Peale pane hapukoort, natuke oliiviõli ja tilli."

Kahro soovitas süüa hommikul toitu, kus oleks täistera ja valku ning mis oleks värskelt värviline. "Ärge andke lastele ainult suhkrukrõbinaid, siis lähebki kõht ruttu tühjaks. Joogiks ikka vesi, sest mahl ei ole inimorganismile üldse vajalik," lisas toitumisnõustaja.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Katrin Viirpalu

31.08

Mikk Jürjens: minu teatritee on olnud kõike muud kui klassikaline

10:11

29.08

Viinalassid 14 aastat kestnud abielust: tülid tekivad ainult mõttetutest asjadest

30.08

Tänavsuu: Kingitud Elu ravib tervet ühiskonda

31.08

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Viire Valdmale

30.08

Pariisis elav giid: "Mona Lisa" on ülehinnatud

29.08

ETV sügiskavas annavad tooni muusika ja kultuur

08:45

Mälutreener: kiirlugemiseks kasuta pliiatsit ja tee märkmeid

21.08

"Terevisioon" naaseb esmaspäeval värske energiaga ETV ekraanile

27.08

Video: käsitööõpetaja näitab, kuidas õpikutele paber ümber panna

