Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

Foto: ERR
Kokk Anni Arro valmistas "Terevisioonis" hummuse, austerserviku, pošeeritud muna, lehtkapsa ja rohkete ürtidega toeka võileiva. Arro sõnul peab toidutegemine olema nauding ja seepärast pole vaja muretseda, kas kõik koostisained said ikka õige suurusega tükeldatud.

"Üritan teid üllatada. Mõtlesin, et hästi palju tehakse hommikusöögiks liha, vorsti peekoni ja avokaadoga võileibu, aga jätaks selle vahele ja kasutaks rohkem eestimaiseid köögivilju. Ma võtsin austerserviku, lehtkapsa, sibula, hapusaia," ütles toiduentusiast ja kokk Anni Arro.

Hapusaia viilud praadis Arro pannil krõbedaks. "Hapusai on parem kui tavaline valge sai, seda on lihtsam seedida."

Arro valmistas ise hummuse ja vinnutas ahjus tomateid. "Värske tomat mind hetkel veel ei kõneta. Lihtsalt 180-kraadises ahjus küpsetasin tomateid tund aega, juurde lisasin oreganot, oliiviõli ja küüslauku."

Arro sõnul sobib võileiva peale imehästi ka pošeeritud muna, mille võib eelmisel õhtul valmis teha ja hommikul lihtsalt soojendada.

Kui sai on pannil praetud, tõstis Arro selle kõrvale ja pani pannile tükeldatud sibula ja austerservikud, natuke hiljem lisas ka tükeldatud lehtkapsa ja koriandri. "Natuke lisan ka võid, seened tahavad võid saada, kellel on lihaisu, võib pannile vabalt ka peekonit lisada. Kõik hästi kiirelt läbi praadida, mitte pool tundi hautada, seen läheb siis vintskeks."

Arro sõnul peab toidutegemine olema nauding ja seepärast pole vaja muretseda, kas koostisained on õige suurusega tükeldatud. "Tuleb lihtsalt mõnuga teha," lisas Arro.

Praetud hapusaiale lisas Arro paksult hummust, selle peale praetud sibula-seene-lehtsalati segu, pošeeritud muna, ahjutomatid, kõige peale riivis Parmesani juustu, lisas pipra, oliiviõli ja kressivõrseid. 

Toiduentusiast ja kokk Anni Arro valmistatud toekas võileib Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Katrin Viirpalu ja Juhan Kilumets

Anni Arro: toekas võileib annab hommikul hea stardi

