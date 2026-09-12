Lapsekäruga Nordkapist Kaplinna matkaja: vajasin ellu midagi positiivset

Matkaja Ezio Marchetti kõnnib lapsekäruga Euroopa põhjatipust Aafrika lõunatippu ja pakub soovijatele kohvi. "Ringvaatele" rääkis matkamees, et uudistes näeb aina halbu uudiseid ja tema otsustas jalgsirännakule minna, et leida positiivset ja kohtuda toredate inimestega.

Ezio Marchetti teekond algas juunis Euroopa kõige põhjapoolsemast tipust. "Tänaseks olen kõndinud peaaegu 2500 kilomeetrit, tossudest on mul juba kolmas paar," ütles matkaja Ezio Marchetti, kes on pärit Itaaliast. "Ühe paariga saab läbi enam-vähem tuhat kilomeetrit."

Eestis on matkamees veetnud paar päeva. "Eesmärk on jõuda Aafrika lõunatippu Kaplinna. Nordkapist Kaplinna. Käin läbi Norra, natuke Soomet päris põhjas, suur osa ajast olen Rootsis. Nüüd tulin laevaga Stockholmist Tallinna, jätkan läbi Euroopa, Tallinnast Hispaaniasse. Sealt edasi Aafrika läänerannikule. Üks samm korraga, see on minu mantra," tõdes matkaja.

"Kui vaadata uudiseid, näeb enamasti halbu asju. Nii on parem, ma otsin positiivset. Ei saa karta võõrastega vestlemist. Minul elus sellist halba kogemust pole, olen varemgi rännanud, aga alati olen saanud positiivse kogemuse. Kaks kuud olin Keenias. Tundsin seda kontrasti uudistega. Muidugi, sõjad on olemas, aga maailmas on ka palju head. Minu jaoks pole oluline teha rekordeid, olla kiireim, pigem aeg maha võtta, minna pikkamööda ja kohtuda inimestega," selgitas ta oma rännaku eesmärki. "Loodetavasti saan näidata, et kõikjal planeedil on häid inimesi."

Inimestega jutule saamiseks on matkamehel lihtne nipp, nimelt pakub ta head kohvi. "Olen Itaaliast pärit, seega liigun ringi pisikese Itaalia mokakannuga ja pakun inimestele kohvi."

Marchetti sööb palju kuskussi ja putru, sest need toiduained ei võta kärus palju ruumi ja neid on lihtne valmistada vähese veega.

"Algus Tallinnas oli väga hea. Jäin paariks päevaks Tallinna, et linna näha, oli väga ilus. Loodus meenutab veidi Rootsit, maastik ja puud," tõdes matkamees.

Marchetti kõnnib lapsekäruga. "Päikesepaneelid on peal, et veidi elektrit saada. Mul on ka satelliitsidevahend, saan saata hädasignaali, kui juhtub midagi ja puudub telefonilevi. Siin kärus on ka kogu mu toiduvaru. Gaasipliit, magamiskott, madrats. Mul on isegi tool, veidike luksust," muheles Marchetti. "Põhjapiirkondade sääsed ja vihm on kaks suurimat katsumust. Ma ei otsi midagi erilist Tuleb, mis tuleb. Tahan tutvuda eri paikade, kultuuride ja inimestega."