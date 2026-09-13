Hendrik Sal-Saller: püsimatus annab inspiratsiooni lugude kirjutamiseks

Muusik Hendrik Sal-Saller rääkis saates "Hommik Anuga", et nende peres on mingi seletamatu asi, et kõik peavad kogu aeg kuhugi minema ja olema kuskil mujal. Muusiku sõnul selline püsimatus teda aga laebki, sest uues kohas tulevad teised mõtted ja oma lugusid ongi ta kirjutanud peamiselt Eestist väljaspool.

"Juubel on nii rõve sõna, mulle ei meeldi see üldse. Mida päev edasi, seda rohkem kahetsen, et andsin sõrme kontserdi juurde 6.0 kirjutada, oleks võinud teha lihtsalt ühe kontserdi, ilma liigse tähelepanuta, aga ka mul, nagu kõigil teistelgi, on elus õrnad hetked ja sa ütled jah hetkel, kui su mõistus tegelikult ütleb ei, " sõnas muusik Hendrik Sal-Saller.

Kohver küsis Sal-Sallerilt, kuidas pärast kõiki neid aastakümneid olla nii cool kui tema, milles seisneb Sal-Salleri trikk. "Vastus sellele küsimusele peitub inimese enda peegelpildis," sõnas Sal-Saller.

Bändikaaslane Sven Jannes küsis, mis talle meenub Geneka aegadest. "Meenub Turba kultuurimaja kontsert punkbändi Generaator M lõpuajast. Kontserdist ei mäleta ma midagi, aga sellest küll, mis juhtus pärast kontserti. Sellest ei saa aga avalikult rääkida," muheles muusik.

Sõber Jaagup Kreem tahtis muusikult teada saada, mis on elu mõte. "See on kõige lihtsam küsimus. Elu mõte on elada," nentis Sal-Saller.

Õde Jana Arendi küsis oma vennalt, et kui Sal-Salleri poeg Sebastian sai täisealiseks, mis mõtted andis isa pojale kaasa. "Oma pojale olen legendaarse Eesti filmiklassika lausetega soovitanud, et kõige parem soovitus ühele mehele on mees ise. See on põhjapõnev ja kõike ütlev lause," nentis Sal-Saller.

Isa Tõnu Sal-Saller sõnas, et Hendriku poeg Sebastian läks õppima välismaale ja küsis, et kui ka Hendrik oleks omal ajal saanud välismaale õppima minna, kas temast oleks ikkagi saanud muusik. "Sõjaväes sain kaks aastat elukestvat inimeseõpet. Ilmselt ma oleksin siiski valinud mingi muusikakooli, kui ma oleks saanud välismaale õppima minna," nentis muusik.

Ema Anne Velli küsis pojalt, mis on see, mis paneb ta rändama. "Meie peres on mingi seletamatu asi, et kõik peavad kogu aeg kuhugi minema ja olema kuskil mujal. Mingi selline püsimatus. See laebki, et saad minna kuhugi täitsa teise kohta, kus tulevad teised mõtted. Ma olengi lugusid kirjutanud peamiselt Eestis väljaspool," tõi Sal-Saller välja.