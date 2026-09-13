Margus Punab: kui meeleseisund pole paigas, jääbki inimene õnnetuks

Meestearst Margus Punab rääkis saates "Hommik Anuga", et kõige tähtsam on meie meeleseisund ehk kuidas me mõtleme, sest muidu jääbki inimene õnnetuks. Punabi sõnul on väga oluline ka sotsiaalse suhtlusvõrgustiku ehitamine noores eas, sest vanemas eas koju kapseldumine on väga kurb.

"Kui sa oled suutnud oma keha suurtest lollustest enam-vähem eemal hoida, kui sul on huvitav elada, kui suudad enam-vähem mõistlikult oma meelt vallata, siis ongi see üks kõige mõnusam aeg," ütles TÜ kliinikumi meestearst ja raamatu "Sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus" autor Margus Punab. "Kõige tähtsam on meie meeleseisund ehk kuidas me mõtleme. Kui su meeleseisund ei ole paigas, siis inimene jääb ikka õnnetuks."

Punab tõi välja, et tähtis on ka elada tänases hetkes, mida me ainsana saame mõjutada, mitte vanades kahetsustes või tuleviku hirmudes.

"Teine tähtis asi on tänulikkus. Tänu kellelegi ja millelegi oleme täna siia jõudnud," lisas Punab.

Samuti on väga tähtis osata andestada. "Me ei pea õigustama, vaid andestama."

Üle ega ümber ei saa ka füüsilisest aktiivsusest, mis on lausa hädavajalik. "30 minutit sellist liigutamist, mis kergelt südamerütmi tõstab. Teine millele, tähelepanu pöörata on lihased," tõi meestearst välja.

Punab tõdes, et kolme komponendi eest peame pidevalt hoolt kandma: meeleseisund, kehaline ja vaimne aktiivsus. "Kui meil pole huvitav, siis meil pole ka mõtet siin olla. Elame täpselt nii kaua, kui meil on huvitav, kui meil on mingi asi, mis ajab meid igal hommikul voodist püsti," tõdes Punab.

Inimesel on vaja sotsiaalset võrgustikku, kuhu ta kuulub. "Võrgustiku ehitamine noorest peast on ülioluline. Oma koju kapseldumine on väga kurb. Kui me tahame oma aju hoida töös, peame õppima midagi uut. Laulukoori tuleb minna, tantsima tuleb minna, õppida ära uus koorilaul ja rahvatants."

"Alfaisased on kõige suurema riski all, kui nende kõrvalt tugivõrgustik, enamasti tema elukaaslane, ära kaob, on tohutu kiire allakäik. Mida väliselt dominantsem inimene, seda haavatavam on ta võrgustiku kaotuse puhul," tõi Punab välja. "Inimene peab tundma end vajalikult."

Oluline on ka seksuaalsuse ja kehalise kontakti säilitamine.

"Sa pead usaldama oma keha ja kui keha ütleb, et mingi tegevus sulle üldse ei sobi, siis ära tee, kõik ei sobi kõigile," nentis Punab.