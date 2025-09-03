Toitumisterapeut: nädalamenüüd planeerides kasuta samu põhikomponente

Toitumisterapeut Siret Saarsalu rääkis "Terevisioonis", et nädalamenüüd planeerides võiks teha toidu ette kolmeks päevaks, siis on spontaanne päev, kus kasutatakse toidujääke ja valmistatakse järgmise kolme päeva road. Saarsalu sõnul on nipp selles, et kolme päeva toiduvalmistamiseks kasutada samu põhikomponente.

"Nädalamenüüd ette planeerides vähendab see juhuslikke valikud ja saame tagada selle, et me toitume natukenegi tervislikumalt. Kõik me teame, et kui minna toidupoodi tühja kõhuga, kipub toidukorvi minema midagi sellist, mida pole nii hea süüa," selgitas toitumisterapeut ja -koolitaja Siret Saarsalu.

Samuti mõjutab see positiivselt rahakotile. "Kui planeerida nädalamenüüd ette, soovitan ühe päeva jätta spontaanseteks valikuteks. Üks päev võib siis olla selline, kus kasutada fantaasiat ja toidujääke."

Saarsalu sõnul on tema fookuseks mitmekesine ja tervislik valik.

Esimese asjana võiks mõelda taldrikureeglile, et oleks olemas valguallikas, süsivesikuallikas ja rohkelt köögivilju. Võib järgida ka seda reeglit, et taldrikul oleks viit erinevat värvi toiduained.

"Pistad õhtul kana ahju, paned suurema koguse riisi keema ja samal ajal tegeled köögiviljadega. Portsjonid jaotad erinevateks õhtuteks karbikestesse valmis. "Oluline on silmas pidada ka toitude säilivusaega ehk mõistlik on toitu ette valmistada kolmeks-neljaks õhtuks, et toit riknema ei hakkaks. Nädala keskel võiks siis teha spontaanse päeva, kus saab jääke süüa ja järgmist kolme päeva ette planeerida," sõnas Saarsalu.

Saarsalu valmistas kiirelt poke-kausi, kus on riis, kana, avokaado, tomat, kurk, salat ja kaste. "Köögiviljad on mul mitmeks korraks ette valmistatud ja karbiga külmkapis, kust on kohe hea võtta," lisas Saarsalu.

Saarsalu sõnul tasub mängida ka erinevate kastmetega, millega saame toidule lisada vaheldusrikkust.

Teiseks toidukorraks pani Saarsalu pannile vrapi, lisas juustu, riisi, kanatükid ja mango-tšilli kastme. Vrapi kõrvale lisas salatit, kurki, tomatit ja peale niristas natuke oliiviõli. "Mõte ongi selles, et me säästame sellega aega, kui toidu etteplaneerimisel kolmeks päevaks kasutame samu põhikomponente. Ettevalmistus ja planeerimine on lihtsam ja saame mõnusad toidud teha, et toit oleks ka toekas."

Kui plaan on olemas, vähendab see juba mõttekoormust. "Tuled töölt, oled väsinud ja ideid ka pole, aga ette planeerides seda ei juhtu," tõdes toitumisterapeut.

Kolmandaks toidukorraks tegi Saarsalu riisist, kanast, paprikast, tillist ja kurgist salati. "Suures osas samad komponendid, ja jälle mängime kastmetega, et anda teistsugust maitset juurde."