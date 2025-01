35-aastaselt maovähi diagnoosi saanud Revo Türk: ma ei mõistnud olukorra tõsidust

Kogemusnõustaja ja toitumisterapeut Revo Türgi elus toimus pöördeline hetk viis aastat tagasi, kui tal maost vähk avastati. "Ma ise nimetan seda uueks alguses," nentis ta.

Arsti juurde jõudis Türk kõhuvaludega. Vereproovist selgus, et tema rauanäitajad on madalad. Arst pakkus Türgile, et kui ta soovib, suunatakse ta eriarsti juurde, et rauapuuduse põhjus üles leida. Eriarsti juures selgus, et rauapuuduse põhjustasid maohaavandid.

"Arst kirjutas mingid tabletid välja ja ütles, et võttis ka mingisugused koeproovid ning kahe nädala pärast tuleb vastus. Kaks nädalat läks mööda ja kui ma raviarsti juurde läksin, see oli kolm päeva enne aastavahetust, jõulud olid just läbi, tore aeg, siis arst oli väriseva käega ja ütles, et kallis Revo, paraku on asjalood nii, et me leidsime maost pahaloomulise kasvaja," meenutas mees.

Esialgu ei saanud Türk diagnoosi tõsisusest aru. "Nägin, et arst kuidagi värises ja asi pole hästi. Ma mäletan väga hästi seda, et minu küsimus talle oli, et mul on kolme nädala pärast Aasia reis tulemas, kas selleks ajaks saab korda. Ta ütles, et pigem mitte."

Türgil diagnoositi teise staadiumi vähk. "Õnneks oli see lokaalne. Tagantjärele saan tänada vaid õnne ja seda juhust, et teekond mind sedasi juhatas ja sellele jaole sain," lausus ta.

Vähi ravimiseks sai ta neli korda keemiaravi ning aprilli lõpus tehti operatsioon. "Laual oli kaks varianti: kas lõigata maost osa ära ehk siis jääks väike magu või kogu magu ära lõigata ja teha peensoolest uus magu, mis oli minu jaoks tol hetkel totaalne utoopia. Arst proovis mind maha rahustada, et see on justkui tavapärane ning neid lõikuseid on enne ka olnud ja saab elada küll, aga nad otsustavad operatsioon käigus, mida teha," meenutas ta.

Pärast operatsioonist ärkamist sai ta teda, et tal lõigati kogu magu ära. "Pidin kohanema ja ma ei teadnud, mis mind ees ootab. See oli võib-olla selle kõige juures kõige keerulisem aeg," nentis mees. "Oli kuuajane periood, kus ma sõin väga piiratud asju, kergemini seeditavaid asju. Ma sõin kuskil 800 grammi toitu päevas, see jagus umbes 12 korra peale."

Kuna Türk pidi pärast operatsiooni oma toidulauda väga hoolega jälgima, sai ta indu, et toitumist õppima minna. Esialgu õppis ta toitumisnõustajaks, siis juba toitumisterapeudiks ja kogemusnõustajaks. Oma kogemuse põhjal pani Türk kokku raamatu "Kõhna koka kool. Teadlik toitumine".

"Kui ma toitumisnõustajaks õppisin, hakkasin aru saama, kui palju toit meid tegelikult mõjutab ja kui palju me saame tervisliku toitumisega teatud tüüpi haiguseid ennetada," rääkis ta.

Türk usub et mõistlikkuse piires võib kõike süüa. Eriti oluliseks peab ta köögi- ja kaunviljade igapäevast söömist. "Ma pean väga oluliseks, et meie toit on igapäevaselt kiudainerikas."