Kartulikasvataja: jaanipäevaks on meil kindlasti korralik saak käes

Kenaste talu perenaine Ilona Jaanikesing rääkis "Terevisioonis", et panid kartuli maha juba 1. aprillil ning jaanipäevaks on neil korralik värske kartuli saak kindlasti käes. Perenaise sõnul nad umbrohutõrjet ei kasuta ning sordiks on "Lea", mis on kollane ja väga maitsev kartul.

"Selle kartuli panime maha 1. aprillil. Paljud arvasid, et ma teen nalja. See oli väga hea otsus, kuna meil on raske maa, pean kevadeti väga varakult jälgima, kas maa ei muutu liialt kuivaks või on hoopis liiga märg. Et üldse kartuli maha saaks panna, tuleb eelnevalt sellega põhjalikult tegeleda. 13. märtsil paneme kartuli juba kasvuhoonetesse eelidandusse," ütles Tartumaal asuva Kenaste talu perenaine Ilona Jaanikesing. "Korralikud suured eod on vaja külge saada, enne kui üldse mulda pista."

Tänapäeval on Jaanikesingi sõnul selles mõttes lihtne, et on olemas katteloor, mis kaitseb taimi liigse külma eest. "Kartulil on peal olnud topelt katteloor. Hoidsime selle ajani, kui hakkasid esimesed vihmad, siis eemaldasime loori. Kartulipealsed on lihtsalt nii suured, et oleksid vihma raskuse all lihtsalt murdunud," selgitas perenaine. "Teadmised aitavad. Umbrohutõrjet me ei kasuta."

Jaanikesingi perel on esimesed värske kartuli maitsmised juba tehtud. "Praekartul on meie talu söögilaual juba olnud. Kuna kartul on ebaühtlane, sa ei sorteeri seda veel, siis on hea võtta ja praadida, kartul on ühesuurune."

Kartulisordiks on Kenaste talus "Lea". "Selle maitseomadused on minu arvates kõige paremad. Ilus kollane ja maitsev kartul. Jaanipäevaks on meil kindlasti korralik saak juba käes," tõdes kartulikasvataja.