VIDEO: Ants Uustalu õpetab mardihane tükeldama ja valmistab hõrgu roa

Tippkokk Ants Uustalu jagas "Terevisioonis" nippe mardihane tükeldamiseks ja valmistas aasiapärased lihapallid. Uustalu ei soovita tervet lindu ahju pista, vaid eelnevalt tükeldada, sest koib, tiib ja linnu kere valmivad erineval ajal.

Hani on olnud sajandeid traditsiooniline mardipäeva roog.

Ööbiku Gastronoomiatalu peremees Ants Uustalu ei soovita tervet lindu ahju pista, vaid eelnevalt tükeldada, sest koib, tiib ja linnu kere valmivad erineval ajal. "See on vanast ajast jäänud, et terve lind pannakse korraga ahju."

"Tiivad on väga head, neid ei tasu ära visata, neist saab hea puljongi. Tiivast saab natuke šašlõkki ka teha. Marineeritakse ära, pannakse vardasse ja tuleb imeline," tõdes Uustalu. "Tiivatükid on hästi sitked nagu koibki, ei lähe kiirelt pehmeks. Parem oleks, kui oleks pikalt marinaadis ka. Samuti on väga maitsev hane saba, mille võiks ka ära marineerida. Samamoodi lükkad vardasse ja grillid ära."

Uustalu sõnul tuleks hanerasv ära sulatada. "Ärge seda ära visake, see on ülikasulik."

"Nahk on maitse, ärge seda ära visake, sellest saab väga hea hakkliha," tõdes tippkokk.

"Kui hane tükeldada ja ära võtta tiivad, koivad ja muu, jääb liha linnu kere peale liiga palju, ja seda ei taha ära visata. Selle lasin läbi hakklihamasina ja paneerisin ära," juhendas kokk.

Uustalu valmistas segust särtsakad lihapallid, kus sees on ingverit, tšillit, koriandrit, rohelist sibulat, küüslauku ja tavalist sibulat ning paneeris pallid pankoga.

Lihapalli valmistamisel kasutas Uustal maisitärklist. "Muna panen vähem. Maisitärklis võtab kõik märjad asjad ära ja siis sa võid seda lihapalli fritüürida ka ja midagi ei juhtu. Panko on jaapanipärane riivsai. Need riivsaiad, mida me Eestis seni kasutasime, on juba eilne päev," nentis Uustal. "Kastmes on soja, magus tšilli, kalakaste, laimimahl, koriander, ingver ja küüslauk."