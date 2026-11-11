Paula Särekanno: kakao muudavad erilisemaks ingver, must pipar ja tšilli

Retseptilooja Paula Särekanno rääkis "Terevisioonis", et kakao maitsestamiseks võib kasutada ingverit, musta pipart, tšillipulbrit, kardemoni või vanillisuhkrut, kuid meeles peab pidama, et kakao sisaldab ka ergastavaid aineid, mis õhtul juues und võivad hakata peletama.

"Kakaol on üks üllatav omadus, mida paljud inimesed ei tea. Kakao sisaldab ka ergastavaid aineid, seega mõningatele inimestele kakao õhtul joomiseks isegi ei sobi. Igaühel tuleb ise järgi proovida, kuidas talle kakao sobib, kas jääd pärast magama või ei jää," ütles Oma Maitse retseptitoimetaja Paula Särekanno.

Väga palju sõltub kakao puhul, millisest pulbrist see on tehtud. "On olemas ka tseremoniaalkakaod. Vahe on selles, et tseremoniaalkakaos on rasva sisaldus suurem. Kakaovõid pole sealt lõpuni välja kuivatatud, kakao jääb hästi vahuline, õhuline, hästi kreemine ja palju tummisem kui tavaline kakao," sõnas Särekanno.

Kaneel teeb kakao alati maitsvamaks ja mõnusamaks. "Kakaod saab magustada ka ainult meega.

"Mina panen mee kuuma piima sisse, mulle meeldib mesi seal ära lahustada. Minu teine nipp on see, et paned väikse sortsu sooja piima pulbrile peale, vispeldada segi ja alles siis valad ülejäänud piima, siis ei tule tükke. Kakaole väike kloppimine meeldib," selgitas Särekanno. "Päris keema piima polegi vaja lasta."

Kakao saab särtsakamaks muuta, lisades natuke musta pipart, tšillit või ingverit. "Võib lisada ka vanillisuhkrut."

Kakao võib valmistada ka kaera- või mandlipiimaga. "Ingver, kardemon ja must pipar on minu enda üks lemmik segudest," sõnas Särekanno.

Poepulbrite puhul peab jälgima seda, et tihti on seal ka piimapulber ja hästi palju suhkrut juba sees. "Minu esimene valik poepulber ei oleks, mina võtaksin kas toorkakao, tavalise kakao ja maitsestaksin neid. Toorkakao on pehmem ja kreemisem."

"Kellele kofeiin ei meeldi, sellele sobib hommiku alustamiseks soe ja vürtsikas kakao," nentis Särekanno.