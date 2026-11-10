Anett ja Fredi: eesti keeles kirjutamine on olnud suur muutus

Muusikute duo Anett ja Fredi esitasid "Terevisioonis" oma esimest eestikeelset singlit "Talveõrn" ning jagasid oma avastust, et Eesti külma jõulu saab tõepoolest vaid eesti keeles kokku võtta.

Anetti ja Fredi ühise teekonna algus ulatub juba aastate taha, mil Fredi suure fännina võttis Aneti esimese EP esitluskontserdil julguse kokku ja küsis, kas ta oleks nõus koos temaga muusikat kirjutama. "Ma ikka aastaid enne seda juba Wilhelmi aegadest jälgisin. Ma arvan, et sellist häält Eesti muusikas ei ole olnud, see oli see põhiline," sõnas Fredi.

"Me oleme tegelikult tänaseni mõelnud, kuidas see ikkagi nii läks. Ma arvan, et mul ei olnud hetkekski küsimust, kas see sessioon võiks toimuda. Ma lihtsalt ei teadnud veel, et minust saab Fredi väga suur fänn. Ma arvan, et tänaseks päevaks me oleme väga rõõmsad mõlemad, et see nii läks," lisas Anett.

Ühise plaadi tegemisest on möödunud nüüdseks kolm aastat. "Eks me ikka muusikaväliselt näeme ka, me oleme selle ajaga väga headeks sõpradeks saanud. Aga nüüd tundus, et on selline ilus pidulik moment uuesti stuudios kohtuda ja kirjutada meie esimene eestikeelne lugu väikseks vahepalaks," rääkis Anett.

Kui Fredi oli stuudios taaskohtudes juba eesti keeles kirjutanud ja laulnud, näiteks Sadu koosseisus ja koos Nubluga, siis Aneti looming oli olnud seni eelkõige ingliskeelne. Uue loo "Talveõrn" sõnad sündisid eesti keeles kahe peale pooleks. "See on ikka suur muutus. Me oleme kirjutanud väga palju muusikat koos, aga ikkagi peaasjalikult inglise keeles. Midagi on selles eestlaseks olemises ja Eesti selles külmas ja valges jõulus, mida saab ainult eesti keelega kokku võtta," sõnas Fredi.

"See lugu räägib sellest, kuidas me kõik oleme kogenud seda, et aasta lõpuks on ikkagi teatav väsimus peal, tunne, et oled tühjaks pigistatud. Oma inimeste keskele minnes tegelikult ei ole vahet, mis olekus sa lähed, sa võid olla täiesti rampväsinud, aga ma arvan, et me hoiame üksteist sama palju olenemata sellest, kui läbi keegi omadega on selleks aasta lõpuks," selgitas Anett.

"Ma olen ikka seda meelt, et ilusaid asju on maailmas vaja. Kas meil on vaja järgmist indie-bändi või järgmist eestikeelset talvelaulu? See kindlasti ei ole hädavajalik. Me üritame ikka mingit emotsiooni kokku võtta ja loo sisse panna. Ma arvan, et seda ilusat asja ei ole kunagi liiga palju," ütles Fredi.