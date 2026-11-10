X!

Kihnu kooli vahetusõpilaseks läinud Roosi: kogu kool on nagu üks pere

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Rapla Vesiroosi kooli õpilane Rosmary läks vahetusõpilaseks Kihnu kooli. "Ringvaates" kiitis ta, et väheste õpilastega koolis on terve kool nagu üks pere.

Rosmary ehk Roosi, nagu teda Kihnuks kutsutakse, on Kihnu koolis vahetusõpilane. Kui tavaliselt tahetakse vahetusõpilaseks minna teise riiki, et maailma näha, siis Rapla Vesiroosi kooli õpilane Roosi soovis teada, kuidas õpitakse väikeses klassis. Alguses oli ka temal veidi teine plaan.

"Mina tahtsin minna alguses USA-sse, aga siis ma mõtlesin ja kaalusin ja uurisin, et ma jääksin Eesti koolis õppimisest maha. Ma olen ise väga suurest koolist, kus on õpilasi keskmiselt klassis kakskümmend ja siin on kooli peale kokku kakskümmend õpilast. See tundus väga huvitav näha, kuidas üleüldse nii on võimalik," rääkis Roosi oma otsuste tagamaadest.

Enne vahetust ei olnud Roosi varem Kihnus käinud. Tema klassis õpib peale tema veel vaid üks õpilane. "Mulle meeldib, kuidas kõik on esimesest üheksanda klassini üksteisega nii seotud ja kõik on ongi nagu põhimõtteliselt üks suur pere. See on nii armas," rääkis Roosi.

Kihnu koolis veedab Roosi kaks nädalat, mille jooksul peab ta ka oma kodukooli töödega järjel püsima. "Ma natuke kartsin, et mis siis kui ma jään kõikidest enda koolitöödest maha. Selle kooli õpetajad on tulnud mulle kõik nii vastu ja aidanud mul ka minu kooli asju õppida ja teha minu kooli asju, et ma püsiksin järjel," rõõmustas Roosi.

Mandrielu puhul tunneb Roosi puudust poodidest, oma perest ja koerast. Koer on Roosil olemas ka Kihnu kodus. Ta elab Kolde talus koos enda vahetusema, vahetusisa, nende vanema poja ja koos paarisaja loomaga.

Toimetaja: Rasmus Kuningas

Allikas: "Ringvaade"

Samal teemal

eesti laul alustab

Tule kohale!

EESTI RAADIO

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

09.11

Ergo Kuld lahutusest: kui tuba läks tühjaks, oli kirjeldamatult raske

09.11

Peeter Raudsepp: tänapäeval usutakse kõike liige palju

08.11

Aune Past: pika abielu saladus on see, et mõlemal on väga palju saladusi

02.01

Urmas Ott küsis tenniselegend Leiuselt, kuidas ta oma naise tappis: see moment polnud kerge

10:26

Urmas Sisaski tütar: isast tehtud lavastus tekitas tunde, et ta tuli meile külla

07.11

Fitness-sportlane: kolm aastat tagasi olin ülekaaluline alkoholisõltlane

08.11

Kaitseliitu astunud Mait Malmsten: tundsin, et saan kuidagi kasulik olla

09.11

Marju Kõivupuu: õige mardisant tunneb rõõmu ja kasutab pärimuslikku loovust

10:57

Kihnu kooli vahetusõpilaseks läinud Roosi: kogu kool on nagu üks pere

07.11

Üksikisast klassiõpetaja: isadepäeva teemat on mul endal ka raske puudutada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo