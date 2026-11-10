Kihnu kooli vahetusõpilaseks läinud Roosi: kogu kool on nagu üks pere

Rosmary ehk Roosi, nagu teda Kihnuks kutsutakse, on Kihnu koolis vahetusõpilane. Kui tavaliselt tahetakse vahetusõpilaseks minna teise riiki, et maailma näha, siis Rapla Vesiroosi kooli õpilane Roosi soovis teada, kuidas õpitakse väikeses klassis. Alguses oli ka temal veidi teine plaan.

"Mina tahtsin minna alguses USA-sse, aga siis ma mõtlesin ja kaalusin ja uurisin, et ma jääksin Eesti koolis õppimisest maha. Ma olen ise väga suurest koolist, kus on õpilasi keskmiselt klassis kakskümmend ja siin on kooli peale kokku kakskümmend õpilast. See tundus väga huvitav näha, kuidas üleüldse nii on võimalik," rääkis Roosi oma otsuste tagamaadest.

Enne vahetust ei olnud Roosi varem Kihnus käinud. Tema klassis õpib peale tema veel vaid üks õpilane. "Mulle meeldib, kuidas kõik on esimesest üheksanda klassini üksteisega nii seotud ja kõik on ongi nagu põhimõtteliselt üks suur pere. See on nii armas," rääkis Roosi.

Kihnu koolis veedab Roosi kaks nädalat, mille jooksul peab ta ka oma kodukooli töödega järjel püsima. "Ma natuke kartsin, et mis siis kui ma jään kõikidest enda koolitöödest maha. Selle kooli õpetajad on tulnud mulle kõik nii vastu ja aidanud mul ka minu kooli asju õppida ja teha minu kooli asju, et ma püsiksin järjel," rõõmustas Roosi.

Mandrielu puhul tunneb Roosi puudust poodidest, oma perest ja koerast. Koer on Roosil olemas ka Kihnu kodus. Ta elab Kolde talus koos enda vahetusema, vahetusisa, nende vanema poja ja koos paarisaja loomaga.