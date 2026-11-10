Urmas Sisaski tütar: isast tehtud lavastus tekitas tunde, et ta tuli meile külla

Sel suvel Jänedal publiku ette jõudnud lavastus Urmas Sisaskist mõjus helilooja lähedastele nii elutruult, et neil tekkis tunne, nagu ta oleks neile ise külla tulnud.

Sel suvel jõudis Jänedal Pullitalliteatris publiku ette Reeda Tootsi lavastatud dokumentaalne fantaasia "Ood armastusele. Urmas Sisaski lugu", kus loo nimitegelast, helilooja Urmas Sisaskit kehastas näitleja Christopher Rajaveer.

Rajaveer rääkis "Ringvaates", et alguses ei olnud lavastuse tegijad kindlad, kas ta kehastub täielikult Urmas Sisaskiks. Rolli ettevalmistamine viis aga selleni, et ta hakkas järjest rohkem süvenema helilooja kõne- ja käitumisviisi.

"Ma vaatasin läbi kõik ERR-i arhiivikaadrid, mis üldse on. Mina Urmas Sisaskit ei tundnud," rääkis ta. "Ma olen seda "Tähelaeva", kus on Urmas Sisaski intervjuu Jüri Aarmaga, vist üle saja korra vaadanud. See on mul sõna-sõnalt peas."

Nõnda harjutas ta Urmas Sisaski häält ja kehastumist esialgu kodus nelja seina vahel, kuni pakkus lavastajale, et võib seda ka proovisaalis katsetada. "Hirmus oli," naeris ta.

Urmas Sisaski tütre Tiiu Sisaski jaoks oli Rajaveere kehastus erakordselt mõjuv. "See oli nii üks ühele. Mul tõusid ihukarvad püsti ja ma hakkasin värisema. See oli lihtsalt vapustav," kirjeldas Sisask, kes samuti lavastuses pianistina kaasa teeb.

Urmas Sisaski surmast möödub detsembris neli aastat. Tiiu Sisask tõdes, et ta kartis esialgu, et lavastus sünnib liiga vara.

"Aga see kuidagi tuli just sellisel ajahetkel, kus ma tegelikult olin valmis. Ma arvan, et ma räägin kogu suguvõsa eest, kui ma ütlen, et meil kõigil oli selline tunne, et isa tuli meile külla. Me oleme väga tänulikud. Seda tunnet ei saagi sõnadesse panna. See oli väga ilus tunne," lausus ta.

Lavastust käis vaatamas ka Urmas Sisaski ema, kes pisarsilmil Rajaveere endale külla kutsus.

"Ma olin veel rollis või ei saanudki aru, mis olukorras ma pärast etendust olen. Pean ikkagi päriselt ka külla minema," märkis ta.