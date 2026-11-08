Aune Past: pika abielu saladus on see, et mõlemal on väga palju saladusi

Kommunikatsiooniekspert Aune Past rääkis saates "Hommik Anuga", et naine on vana siis, kui ei aita enam endast nooremaid naisi klaaslaest läbi ja nähtamatuks olemine on iga naise enda teha. Pasti sõnul on pikaajalise abielu saladus see, et mõlemal on palju saladusi.

"Kui mulle öeldakse, et ma olen nii nooruslik, siis kommunikatsiooniekspert minus võtab selle lause lahti ja see tähendab tegelikult seda, et sa oled juba vana ja vana on nii kole ja paha, aga sina oled veel täitsa kõbus, sa oled nooruslik," ütles kommunikatsiooniekspert, koolitaja ja raamatu "Ei küsi luba. Naine elukaare ekvaatoril" autor Aune Past, kes õpib Tallinna Ülikoolis digimentoriks.

Pasti sõnul on meil teadvuses kinni, et vanus seostub negatiivsega. Ta kirjeldas üht juhtumit kaubanduskeskuse parklas, kus tema triiki täis ostukäru veeres parklas ootamatult eest ära ja kui ta ühe suure kangelasliku hüppega püüdis käru kätte saada, kukkus ta maha, sest kleidiserv oli jäänud autoukse vahele. Üks noor naine püüdis ta käru kinni ja aitas ta üles. "Ütlesin talle, et mul oli nii piinlik, et ma segadust tekitan. Tüdruk ei saanud aru, miks mul peaks piinlik olema. Kui ma olin kaubanduskeskuse parklast välja sõitnud, parkisin auto ära ja lihtsalt hakkasin nutma. Ühelt poolt oli valu, aga teiselt poolt kogu see situatsioon oli hingele kuidagi väga positiivne," meenutas Past.

Past vananemist ei karda. "Ma olen 72-aastane. Tõsi küll, ma tuunisin ennast, kui ma sain 50-aastaseks. Minul oli see seotud uudishimuga. Olen nüüd ka käinud ilukirurgi juures konsultatsioonil, mul on adrenaliin ja mul on põnevus ja siis ma tunnistasin sellele hästi armsale ilukirurgile, et ma olen siin ainult sellepärast, et teada saada, kas ma seda julgen, aga ma otsustasin, et ma ei julge," muheles Past.

Enne 50. sünnipäeva lõikas ta lauge ja see oli päris kannatusterohke. "Olen jäänud ka kosmeetikalaual lebama, silmad kinni kleebitud," nentis Past.

Past on proovinud ka igasuguseid dieete ja ükski pole töötanud. "Kui ma mõtlen dieedile, käivitub minu ajus toiduhimu. Ilukirurgia on välja mõeldud selleks, et see teeks meid rõõmsamaks. Sama on ka dieedid ja ultrasport. Lepi ära oma kehaga, see on su kodu. Teeni oma keha, sest tema on sind ju teeninud."

"Naine on vana siis, kui ta ei aita enam endast nooremaid naisi klaaslaest läbi ja kui ta ei ulata kätt, siis sa oled tõesti vana, aga ise oled siis valinud selle vanaks olemise," nentis Past.

Nähtamatuks olemine on ka meie enda teha. Nähtamatus algab sellest hetkest, kui sa ise astud sammukese kõrvale, jätad sõna võtmata, jätad kandideerimata, jätad unistamata, ja ütled endale, et las nooremad teevad. "Ja kui sa muutud iseenda suhtes ka nähtamatuks. Kui sa enam ei ütle ma armastan sind," sõnas Past. "Ära mine pensionile omaenda elust, ole enda elus kohal."

Past on oma abikaasaga koos elanud 50 aastat. "Pikaajalise abielu saladus on see, et mõlemal on väga palju saladusi. Sa annad teisele ruumi," sõnas Past.

"Me kipume paneme endale väga suuri koormaid, mida keegi meilt ei oota. Kui mõne valvekorra saaksime oma peast ära võtta, oleks hea. Armastus on üle kõige," sõnas Past.