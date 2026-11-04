Käsitöömeister: advendikalender võiks kommi asemel pakkuda ühiseid tegevusi

Käsitöömeister Jaanika Aasrand rääkis "Terevisioonis", et tema unustas sageli igahommikuse jõulusoki täitmise ära ja otsustas meisterdada advendikalendri, mille saab ette valmis teha. Aasranna sõnul tegi ta vahvate tegude kalendri, kus kingitusteks on muuhulgas pere ühistegevused.

"Isetehtud advendikalender on kõige parem, sest siis sa tead, kellele sa teed ja mis talle meeldib," ütles käsitöömeister Jaanika Aasrand.

"Minu kõige suurem fopaa on olnud meigikalender, mille tütrele kinkisin, siis saad neid potisiniseid lauvärve, mida keegi kunagi ei kasuta. Jõulusokkidega jamamine on ka keeruline. See tähendas, et igal hommikul pidin varakult soki juures olema, aga ma unustasin vahel ära. Nüüd ma leiutasin lahenduse, kus ma saan need 24 karbikest ja topsikest ette valmis teha ja siis jääb saajal ainult avamise rõõm."

Käsitöömeistri sõnul võib 24 papptopsi korraga valmis teha, aga võib teha ka näiteks seitsme topsi kaupa, siis ei võta kalender nii palju ruumi. "Kui esimesed seitse topsi on avatud, paned järgmiste kuupäevadega topsid välja."

Topsi katad õhukese paberiga, mille kinnitad topsi ümber kummiga. Peale kirjutad või kleebid kuupäeva.

Aasrand liimis topsid aluse külge kinni, et seda vajadusel ka seina peale saaks panna.

"Meie teeme tegude kalendri ehk kingime koosveedetud aega ja lisaks kommile ja mandariinile paneme topsi ka toredaid tegevusi. Näiteks mängime mõnda mängu koos, korraldame pitsaõhtu, teeme piparkooke. See tähendab aga seda, et lapsevanem peab muidugi ise nendeks tegevusteks ka valmis olema, aga tegelikult on ju vahva perega ühiselt tegutseda. Kui te nagunii armastate käia koos perega nädalavahetusel spaas ujumas, siis saab ka selle ju kingitusena topsi pista. See rõõmustab lapsi," tõdes käsitöömeister. "Last rõõmustab ka see, kui ta saab näiteks 20 minutit rohkem ekraani aega."

Toredateks tegudeks võib olla ka popkorni, kakao või meisterdamise õhtu, salajane heategu, jõulutulede jaht, kus otsitakse kõige kaunimalt kaunistatud maja või võimalus olla pere DJ, kes valib kooli või lasteaeda sõites autos muusika.

"Eeldatavalt peaks see tegevus siis toimuma samal päeval," tõdes Aasrand. "Või siis kogute kõik tegevused purki ja hakkate sealt siis võtma."

Samamoodi saab ära kasutada ka väikesed paberist võileivakotid, mille sisse panna head soovid, tegevused, kirjutada peale kuupäev ja vajadusel ka rippuma panna.