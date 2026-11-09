Ergo Kuld lahutusest: kui tuba läks tühjaks, oli kirjeldamatult raske

Ergo Kuld on tugev mees. Teeb trenni nagu tippsportlane ja hoiab juba aastaid karsket joont. "Aasta aega tagasi tõmmati mul vaip jalge alt ja tegelikult mul ei olnud enam ühel hetkel suunda," avas režissöör Ergo Kuld end saates ja lisas, kuidas pärast lahutust tundis, et teda pole enam kellelegi vaja. Tema elu oli pea peale pööratud.

Lahutus mõjus Ergole rängalt. "Kõige raskemad olid hetked iseendaga. See esimene hetk, kui tuba läheb tühjaks, oli kirjeldamatult raske," avas ta end. "See vaakum, mis sees tekib, on kirjeldamatult mastaapne. See tühjusetunne," lisas Kuld.

Oli ka hetki, kui Ergo lihtsalt nuttis. "Üks selline episood ei olnud isegi kodus. See oli Pärnus, kus ma käisin sõbraga. Ja see lõppes sellega, et olin hotelli voodis kägaras. See vist oligi kõige raskem hetk üldse selles suves."

Alkohol tapab

Ergo mõistab mehi, kes sellisel hetkel otsivad lohutust alkoholist, ületöötamisest, meeletust trennist. Tema suutis jätkata juba kaheksa aastat kestnud karsket joont, aga treeningutesse kaotas ta ennast küll. "Ma tegin trenni isegi peale raskeid võttepäevi. Ma võtsin kaalust alla paari kuuga 15 kilo. Ma nägin välja päris kole. Mu tol hetkel juba eksabikaasa oli päris mures minu pärast," kirjeldab ta.

Et Ergo hapral hetkel alkoholi küüsi ei langenud, on imetlusväärne, arvestades, et alkoholi liigtarbimise statistika on meeste osas Eestis väga kurb. Meestearst Silver Peeter Siiak toob välja, et kui alkoholist põhjustatud surmi oli 2025. aastal kokku 650, siis neist surmadest 510 olid mehed.

Ergo Kuld ja Kaidor Kahar Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sõber aitab

Üks koht, kus Ergo end taas leidis, oli Saaremaa, millega oli seotud ka läbi seriaali "Varjudemaa". Just sellesse sarja leiti peategelase poega mängima Olev Sten Erik Jõgi, kes alates sellest ajast jäigi Ergoga suhtlema ja neist said sõbrad. Ergost 22 aastat noorem Sten oli raskel perioodil Ergo tugevaim tugi.

Konkreetseid märke, et Ergo abielu purunema hakkaks, Sten ei näinud. "See tõi ennast esile nii, et Ergo suudab olla väga aus minuga. Ja kui tal on mure, siis ta helistab. Ja ma sain sellest siis aru, kui mees helistab liiga hilja. Siis on vaja vastu võtta ja seda ma tegin. Ma arvan, et iga inimese jaoks on vaja kuulajat," rääkis Sten, kuidas nägi, et sõber abi vajab. Ja abist oli kasu. "Ma arvan, et Ergo ei ole olnud rahulikum kui ta praegu on."

Ergo tunnistas, et käis lahkumineku ajal teraapias ja teeb seda siiani. "Tavaliselt läbi selle protsessi jõutakse probleemide algeteni, millest sul võibolla ei pruugi isegi aimu olla. Oluline on mõelda sellele, mis on praeguses eluetapis hästi. Neid asju, kui sa hakkad mõtlema, on päris palju," märkis Ergo Kuld teraapia kasulikkusest.

Ergo Kuld Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Abi küsimist ei pea häbenema

Kui Ergo sai abi üksi teraapias käies, siis riiklikult on neile peredele, kes lahkumineku äärel, mõeldud perelepitus teenus. See on sotsiaalkindlustusameti teenus, mis ei aita suhet lappida, vaid uues elukorralduses ja laste huvisid silmas pidades kokku leppida.

Loovterapeut Kerli Remmelgas tõdeb, et kõik peavad raskustega hakkama saama ja need mingil määral lihtsalt ära kannatama. Aga siin on omad ohud. "Juhul, kui me hakkame tundma juba füüsises, et meil on pinge, meil on ärevus, siis kannatamine viib olulise ressursi kadumiseni - see on tervis," selgitab Remmelgas.

Kuigi Remmelgas tõdeb, et mehed ja naised tulevad lahutusega võrdselt toime, on meestes valehäbi abi küsida rohkem. "Paremini tulevad toime need, kes väljendavad emotsioone ja nendel on tugivõrgustik säilinud ja nendel on sõber olemas, kes neid kuulab lihtsalt ära."

"Mehed, hakkame elama!" on ETV-s laupäeviti kell 20.00. Saatejuht on Kaidor Kahar, režissöör Siim-Martin Kaasik, toimetaja Teet Teder ja produtsent Egle Beek.