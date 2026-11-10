Taipoksija Grents: tüdrukuid on poksisaalis juba mõnikord rohkem kui poisse

Astrid Johanna Grentsi võistlejanimi on Asteroid. "Sõbrad ja pere hakkasid mind sedasi kutsuma. Võib-olla kuna ma nii järsku poksimaastikule ilmusin ja hakkasin tegusid tegema, siis võib-olla sellepärast," sõnas sportlane ja treener.

Noore inimesena otsis Grents uut hobi ja on nüüdseks taipoksiga tegelenud 12 aastat. Enda jaoks säravaima saavutusena tõi Grents 2023. aastal Euroopa mängudelt koju kuldmedali. Lisaks taipoksile on Grents tegelenud veel klassikalise poksi ja kikkpoksiga. Võistleb ta aga enamasti taipoksis.

Eestis on taipoks Grentsi sõnul väga populaarseks kasvanud. "Kui mina alustasin, siis tüdrukuid oli väga vähe, kes poksisid. Nüüd sa näed, et mõnikord tüdrukuid on isegi rohkem kui poisse poksisaalis ja sa näed, et neil on isegi rohkem distsipliini iga päev trennis käia kui poistel. See ala on nii palju kasvanud Eestis," sõnas ta.

Taipoks annab Grentsi sõnul esimese asjana palju enesekindlust. "Mul on oskus ennast kaitsta ja ma arvan, et see teeb väga enesekindlaks. See on nii mu elu osaks kujunenud, et ma ei kujutaks ette, et ma täna trenni ei lähe. See parandab su enesetunnet. Kui su peas oli väga palju segadust enne, siis see tõmbab su pea täiesti klaariks," rääkis ta.

"Poksitrennis sa ei saa mitte millelegi mõelda, sa pead olema hetkes. Tänapäeva nutimaailmas see on väga oluline. Kui sa jõusaalis trenni teed, siis ikka vaatad ja skrollid telefoni. Taipoksi trennis sul on kolm minutit töö, minut aega puhkus, sa ei jõua mitte midagi mõelda, lihtsalt proovid oma hingeldamist alla saada, pead terve hetke kohal olema," rääkis Grents.

Laupäeval asub Grents võistlema WBC (World Boxing Council) rahvusvahelise tiitli peale. "Mina teen oma elu tähtsaima matši ja kui ma selle võidan, siis mul on võimalus võidelda maailmameistri vöö peale."