Koomik Roger Andre köögis: peekon kõrbeb pannil ja muna keerleb potis

Koomik Roger Andre valmistas "Terevisioonis" pošeeritud muna, mille tegemise videot ta ei jaksanud lõpuni vaadata ja seetõttu jäi muna potti liiga pikalt keerlema. Seevastu teadis koomik omaenda kogemusest, et peekonit võib pannil keerata vaid üks kord.

"Mõtlesin, et kui oled tudeng ja äkki elad juba üksi, siis tahad midagi lihtsat süüa. Mul on Muhu kanamunad, peekon, Muhu mustikas, kookoshelbed ja purustatud kakaooad. Teeme pošeeritud muna peekoniga," ütles koomik Roger Andre.

Rogeri sõnul tuleb pann kuumaks ajada ja õli pole vaja lisada, kui pannile läheb peekon. "Peekonit võib pannil keerata ainult üks kord," nentis Andre.

"Mul on praegu hästi põnev periood, ma olen esimene püstijalakoomik, kes teeb oma kava Draamateatri laval. Ma näidelda ei oska. Üleüldiselt oma stiili mõttes ma väga poliitiline ei ole," selgitas koomik.

Andre sõnul vaatas ta TikTokist, kuidas pošeeritud muna teha. "Aga mul on noore inimese aju, ma lõpuni ei jaksanud seda videot vaadata ja nüüd ma ei tea, millal muna keeva vee seest välja peab võtma," selgitas Andre. "Vannitame siis seda muna."

"Peekon on kõrbemas ja muna keerlemas," võttis koomik kokku oma kogemuse "Terevisiooni" kööginurgas.

"Ma olen nagu saluut, mind on lihtsalt ilus vaadata," muheles Andre. "Ma olen jutuvestja-koomik, räägin lugusid."