Kahar meeste tervisesaate uuest hooajast: see on väga isiklik ja avameelne

Meeste tervisekuul naaseb uue hooajaga ETV ekraanile saatesari "Mehed, hakkame elama!". Avameelselt vaatavad laupäeviti oma tervisele ja harjumustele otsa näitleja Reimo Sagor, tele- ja filmirežissöör Ergo Kuld, saatejuht ja trummar Andres Oja, poliitik Hanno Pevkur, muusik René Puura ja spordikommentaator Kalev Kruus.

Laupäeval ETV-s algava saatesarja "Mehed, hakkame elama!" uus hooaeg on järjekorras juba viies ja saatejuhi Kaidor Kahari sõnul varasematest veelgi isiklikum. "Sõidame linnast kaugemale, aga meeste hingele lähemale. Saade on isiklikum. Võtame seekord aega, et südamest südamesse rääkida olulistel teemadel."

Uuel hooajal võtavad oma terviseharjumused luubi alla kuus tuntud meest, kel igaühel oma lugu rääkida. Avameelselt tuleb juttu nii ületöötamisest kui ka alkoholi tarvitamisest, füüsilisest ja vaimsest tervisest ning kuidas hakkama saada keeruliste aegadega. Oma terviseteekonda avavad viiendal hooajal näitleja Reimo Sagor, saatejuht ja trummar Andres Oja, poliitik Hanno Pevkur, muusik Rene Puura ja spordikommentaator Kalev Kruus.

Avasaates räägib tele- ja filmirežissöör Ergo Kuld, kuidas mõjus talle lahutus ja kuidas sõber teda sel raskel ajal toetas. Juttu tuleb laiemalt vaimsest tervisest ja ka teraapias käimisest, mida Ergo Kuld soovitab igaühele.

Kaidor Kahari jaoks oli saadet tehes suurim üllatus, kui avameelselt on mehed valmis rääkima. Saadet teeb ta eelkõige sooviga veelgi enam tõsta teadlikkust. "Üldpilt on justkui paranenud ja teadlikkus tõusnud. Kui käin terviseradadel, siis seal näeb väga palju entusiastlikke mehi ja naisi. Statistika räägib samas teist keelt. Meie eesmärk on jõuda ka nendeni, kes jätkuvalt istuvad kodus diivanil ja rüüpavad õlut. Aga nügimine võtabki aega."

Igas saates suundub Kaidor Kahar ühe julge mehega mõnda talle armsasse Eestimaa kohta, kus sportimise kõrval otsitakse vaimule tuge ja tegeletakse harjumustega, mis vajaksid parandamist. Hooaja vältel jõutakse külastada paikasid Ida-Virumaast Saaremaani, aga ees ootavad ka stuudiokohtumised, kus testitakse meeste teadmisi. Sõna saavad ka eksperdid, kellega tuleb muuhulgas juttu näiteks radikaliseerumisest, suitsiidist, isadusest ja teistest olulistest teemadest.

Saatejuht on Kaidor Kahar, režissöör Siim-Martin Kaasik, toimetaja Teet Teder ja produtsent Egle Beek.

Neli esimest hooaega on järelvaadatavad Jupiteris.

"Mehed, hakkame elama!" on ETVs alates 7. novembrist laupäeviti kell 20.