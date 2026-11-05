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Tallinna loomaaias saab üle 17 aasta taas näha vööthüäänikutsikaid

Terevisioon
Foto: Tallinna loomaaed
Terevisioon

Tallinna loomaaia kommunikatsioonijuht Anita Tamm rääkis "Terevisioonis", et augustis sündinud vööthüäänikutsikaid saab nüüd loomaaeda vaatama minna. Tamme sõnul pole veel teada, mis soost kutsikad on ja seepärast pole neil veel ka nimesid.

"Vööthüäänid söövad ära korjused, neil on hästi tugevad lõuad, et luud ära närida. Korjused levitavad looduses haigusi ja reostavad veekogusid. Neil on oma funktsioon ja uuringud näitavad, et kui inimesed seda teavad, suhtuvad nad nendesse loomadesse positiivsemalt," nentis Tallinna loomaaia kommunikatsioonispetsialist Anita Tamm.

Vööthüäänid elavad Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas ja Lõuna-Aasias. "Neid tuleb eristada täpilistest tähnikhüäänidest, kes elavad suurtes karjades. Vööthüäänid elavad rohkem üksinda ja on pigem tagasihoidlikumad loomad," sõnas Tamm.

Praegu kasvavad kutsikad oma ema hoole all. "Ema Taia ja tema kaks kutsikat. Nimesid pole kutsikad veel saanud, sest veel pole teada, mis soost nad on" tõi Tamm välja.

Loomaaialoomad saavad nimesid väga erinevatel viisidel. "See võib olla avalik konkurss, aga vahel saavad ka nende talitajad, kes neid väga armastavad, võimaluse oma hoolealusele nimi panna. Või siis pannakse nimi looma päritolumaa järgi."

Kutsikate vanemad on Taia ja Thamani, kes saabusid Tallinnasse Prantsusmaa loomaaedadest 2023. aasta suvel. Taia jaoks on need esimesed kutsikad. Kutsikate ema Taia sündis 5. juulil 2022. aastal CERZA Zoos, isa Thamani aga 21. mail 2021. aastal La Barbeni loomapargis.

Vööthüääni kutsikaid nägi Tallinna loomaaias viimati 17 aastat tagasi. 2009. aastal kasvas loomaaia titetoas üles kolme kutsikaga pesakond.

Vööthüäänide arvukus looduses kahaneb. "Nende halb maine võib kaasa tuua selle, et korjuseid mürgitatakse ja seetõttu loomad hukkuvad. Suur probleem on ka elupaikade kadu," nentis Tamm.

Kutsikate sündides pandi loomaaias nende vaatlustunnel kinni. "See pandi kinni sellepärast, et anda emale ja kutsikatele võimalikult palju rahu ja vaikust. Kutsikate emal on tugevad lõuad ja kui ema tunnetab ohtu, hakkab ta poegi turvalisemasse kohta viima ja seda tehes võib ta tahtmatult oma poegi vigastada ning see võib saada kutsikatele saatuslikuks," nentis Tamm. "Seepärast pole ka loomaaia talitajad kutsikaid veel kinni püüdnud."

Kutsikad on praegu kolmekuused ja võivad koos oma vanematega loomaaias elada aastaseks saamiseni. "Selle aja jooksul peame neile uue kodu leidma," sõnas Tamm.

Tänavusi vööthüäänikutsikaid saab nüüd loomaaeda vaatama minna, sest vaatlustunnel on jälle külastajatele avatud. Kutsikad saavad külastajate kohaloluga tasapisi harjuda, kuid nende nägemiseks tuleb varuda kannatust: nagu väiksed lapsed vajavad ka loomapojad kasvamiseks ja arenemiseks palju und ning on tihti urus peidus.

Vööthüääni kutsikad ema Taiaga Autor/allikas: Tallinna loomaaed

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", saatejuht Margus Saar

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